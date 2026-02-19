İstanbul iftar çadırları nerede 2026? İBB iftar çadırı yerleri ve mekanları!

İstanbul'da Ramazan hazırlıkları tamamlandı ve kent genelinde çok sayıda noktada iftar organizasyonları başladı. Meydanlara kurulan çadırlar, mobil dağıtım araçları ve özel programlarla geniş kapsamlı bir hizmet sunuluyor.

İSTANBUL İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

İstanbul genelinde iftar çadırları Bağcılar, Eminönü, Üsküdar ve Sancaktepe meydanlarında kuruluyor. Bu meydanlarda günlük 1.500 kişilik kapasiteyle iftar verilirken, Beykoz'da iki ayrı çadırda kumanya dağıtımı yapılıyor. Ayrıca kent genelinde 10 adet 3x3 iftar çadırı ve 15 mobil büfe 25 farklı noktada hizmet veriyor.

İlçe belediyeleri de kendi sınırları içinde farklı meydan ve etkinlik alanlarında çadırlar kuruyor. Bağcılar Meydanı, Dörtyol Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Kuleli Etkinlik Çadırı alanı ve Sultanahmet Meydanı gibi noktalar Ramazan ayı boyunca iftar organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

ÜSKÜDAR İFTAR ÇADIRI 2026 NEREDE?

Sabit İftar Alanları:

Mimar Sinan Meydanı İftar Çadırı, Ferah Mahallesi Raşit Küçük Spor Merkezi (Abdülbaki Gölpınarlı Caddesi No:2), ÜSMEK Güzeltepe Kurs Merkezi (Namazgâh Caddesi 18/A, Güzeltepe Mahallesi)

Sıcak Yemek Dağıtım Noktaları:

Yavuztürk Mahallesi – Karadeniz Caddesi Son Durak (Yavuztürk İlkokulu Bahçesi), Murat Reis Mahallesi – Üsküdar Otizm Merkezi yanı otopark alanı, Ünalan Mahallesi – Ayazma Caddesi (Utku Parkı, Ünalan Merkez Camii yanı), Cumhuriyet Mahallesi – Esatpaşa Caddesi (Karlıdere Parkı), Bahçelievler Mahallesi – Sultan Murat Parkı (Eryiğit Sokak),Kirazlıtepe Mahallesi – Kirazlıtepe Merkez Camii önü, Zeynep Kamil Mahallesi – Zeynep Kamil Parkı (Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH karşısı), Ferah Mahallesi – Gazi Mustafa Altıntaş İlköğretim Okulu bahçesi.

ESENLER İFTAR ÇADIRI

Esenler'de iftar çadırı ve etkinlik alanı Dörtyol Meydanı'nda kuruluyor. Meydan, ilçenin ana iftar merkezi olarak hizmet veriyor. Ramazan ayı boyunca bu noktada iftar sofraları kurulurken, etkinlik çadırı da vatandaşların katılımına açık şekilde programlara ev sahipliği yapıyor.