İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 6 Aralık günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 ARALIK
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy Elektrik Kesintisi
Merkez Haraççı Mahallesi
Adil, Alay, Alihan, Bayrak, Bilen, Coşar, Dolmabahçe, Esenlik, Eski Edirne Asfaltı, Gündoğdu, Haraççı Hadımköy Yolu, Kılavuz, Kına, Muallim, Sarıkız, Sarvan, Vardar ve Öğün sokaklarında
Kesinti nedeni: Yatırım çalışması ve yeni kablo bağlantısı
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Merkez Bolluca Mahallesi
Akaid, Gülperi, Kamer, Koca Yusuf, Kültigin, Muhtar, Orhaniye, Sultandağı, Sükunet, Süreyya Paşa, Terim, Vedat, Yücetepe ve Şiir sokaklarında
Mavigöl Mahallesi
Akşit, Asalet, Aşure, Bora, Ceyda, Dağdelen, Ertuğrulgazi, Ertürk, Eyüp Sultan, Gülüşan, Hakkı, Haydarpaşa, Hayran, Hükümdar, Kıran, Koca Yusuf, Kum, Medeniyet, Modern, Peker, Saadet, Tahir, Türkan, Yeşil Yalı ve Çanakkale Şehitleri sokaklarında
Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Mahallesi
Huzur Sokak
Kesinti nedeni: Yatırım çalışması ve yeni kablo bağlantısı
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Merkez Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi
Egemen Sokak
Kesinti nedeni: Yatırım çalışması ve yeni kablo bağlantısı
Saat: 10.00 ile 18.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Avcılar Elektrik Kesintisi
Merkez Mustafa Kemalpaşa Mahallesi
Beyoğlu, Demet, E 5 Yanyol (Londra Asfaltı), Eski Edirne Asfaltı, Fidan, Hilal, Kanarya, Karanfil, Karataş, Mahir, Mimarsinan, Nergis ve Yıldırım Beyazıt sokakları
Esenyurt İlçesi Turgut Özal Mahallesi
Altmış beşinci sokak
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Merkez Ambarlı Mahallesi
Çimenli Sokak
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Merkez Cihangir Mahallesi
Bozdağ, Deryadil, Fındık, Güldünya ve İncir sokakları
Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Bağcılar Elektrik Kesintisi
Merkez Çınar Mahallesi
İstanbul Sokak
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Saat: 08.00 ile 15.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Merkez Kemalpaşa Mahallesi
Bin dokuz yüz yirmi altıncı, bin dokuz yüz yirmi yedinci, bin dokuz yüz kırk dördüncü, bin dokuz yüz kırk beşinci, bin dokuz yüz kırk altıncı ve bin dokuz yüz kırk yedinci sokaklar
Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Merkez Kemalpaşa Mahallesi
Bin dokuz yüz yirmi yedinci ve bin dokuz yüz kırk dördüncü sokaklar
Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Bahçelievler Elektrik Kesintisi
Siyavuşpaşa Mahallesi
Itır ve Ulubatlı Hasan sokakları
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Saat: 07.00 ile 11.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Siyavuşpaşa Mahallesi
Sıraevler ve Yıldız sokakları
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Saat: 08.00 ile 12.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Cumhuriyet Mahallesi Rehber Sokak
Soğanlı Mahallesi
Edirne, Hüdavendigâr, Rehber ve Sülün birinci sokak
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Saat: 09.00 ile 13.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Beylikdüzü Elektrik Kesintisi
Dereağzı Mahallesi
Girne, Haydar Paşa, Lamia, Nedim, Recep, Rumeli, Yarasa, Zaman ve Çamözü sokakları
Gürpınar Mahallesi
Galip Esmer ve Solmaz sokakları
Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Barış Mahallesi
Cahit Sıtkı Tarancı Sokak
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Esenler Elektrik Kesintisi
Fevzi Çakmak Mahallesi
Bin yüz yedinci, bin yüz yedi bölü bir sokak ve Atışalanı Sokak
Menderes Mahallesi
Atışalanı Sokak
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Saat: 08.00 ile 15.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Fatih Mahallesi
İki yüz elli birinci ve iki yüz elli dokuzuncu sokaklar
Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı
Saat: 08.00 ile 15.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi
Hürriyet Mahallesi
İki yüz doksan üçüncü, iki yüz doksan altıncı, iki yüz doksan yedinci, iki yüz doksan sekizinci, iki yüz doksan dokuzuncu, üç yüzüncü, üç yüz birinci, üç yüz ikinci, üç yüz üçüncü ve üç yüz dördüncü sokaklar ile Başaran, Cengiz Topel ve Rumeli sokaklar
Şemsipaşa Mahallesi
On dokuzuncu, yirmi birinci, yirmi üçüncü, yirmi dördüncü, yirmi yedinci, yirmi sekizinci, otuzuncu, otuz birinci, otuz ikinci, otuz dördüncü, otuz yedinci, kırk birinci ve kırk üçüncü sokaklar ile Cengiz Topel, Şehit Ali Köse ve Şehit Cengiz Karcıoğlu sokakları
Sultangazi İlçesi Sultançiftliği Mahallesi
Yüz altmış altıncı sokak
Kesinti nedeni: Ekonomik ömür sebebiyle yenileme
Saat: 09.00 ile 18.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Merkez Mahallesi
Ata, Güneş, Salihpaşa, Yaver ve Şehit Hasan Güreşen sokakları
Kesinti nedeni: SCADA ve OSOS çalışması
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025
Karlitepe, Yenidoğan ve Yıldıztabya Mahalleleri
Köşegen, Tarla, Temiz, Yıldıztabya, Özgür, Armağan, Engin, Hediye, Karadeniz, Karanfil, Çakır, Akgün, Bayır, Berceste, Beyza, Buket, Can, Divriği, Güler, Güven, Pınar, Sultan, Süzer ve Çilekli Bahçe sokakları
Kesinti nedeni: Yatırım amaçlı dönüşüm çalışması
Saat: 09.00 ile 18.00 arası
Tarih: 6 Aralık 2025