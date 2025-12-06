İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 ARALIK

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

Merkez Haraççı Mahallesi

Adil, Alay, Alihan, Bayrak, Bilen, Coşar, Dolmabahçe, Esenlik, Eski Edirne Asfaltı, Gündoğdu, Haraççı Hadımköy Yolu, Kılavuz, Kına, Muallim, Sarıkız, Sarvan, Vardar ve Öğün sokaklarında

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması ve yeni kablo bağlantısı

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Merkez Bolluca Mahallesi

Akaid, Gülperi, Kamer, Koca Yusuf, Kültigin, Muhtar, Orhaniye, Sultandağı, Sükunet, Süreyya Paşa, Terim, Vedat, Yücetepe ve Şiir sokaklarında

Mavigöl Mahallesi

Akşit, Asalet, Aşure, Bora, Ceyda, Dağdelen, Ertuğrulgazi, Ertürk, Eyüp Sultan, Gülüşan, Hakkı, Haydarpaşa, Hayran, Hükümdar, Kıran, Koca Yusuf, Kum, Medeniyet, Modern, Peker, Saadet, Tahir, Türkan, Yeşil Yalı ve Çanakkale Şehitleri sokaklarında

Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Mahallesi

Huzur Sokak

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması ve yeni kablo bağlantısı

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Merkez Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi

Egemen Sokak

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması ve yeni kablo bağlantısı

Saat: 10.00 ile 18.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Avcılar Elektrik Kesintisi

Merkez Mustafa Kemalpaşa Mahallesi

Beyoğlu, Demet, E 5 Yanyol (Londra Asfaltı), Eski Edirne Asfaltı, Fidan, Hilal, Kanarya, Karanfil, Karataş, Mahir, Mimarsinan, Nergis ve Yıldırım Beyazıt sokakları

Esenyurt İlçesi Turgut Özal Mahallesi

Altmış beşinci sokak

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Merkez Ambarlı Mahallesi

Çimenli Sokak

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Merkez Cihangir Mahallesi

Bozdağ, Deryadil, Fındık, Güldünya ve İncir sokakları

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Bağcılar Elektrik Kesintisi

Merkez Çınar Mahallesi

İstanbul Sokak

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Saat: 08.00 ile 15.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Merkez Kemalpaşa Mahallesi

Bin dokuz yüz yirmi altıncı, bin dokuz yüz yirmi yedinci, bin dokuz yüz kırk dördüncü, bin dokuz yüz kırk beşinci, bin dokuz yüz kırk altıncı ve bin dokuz yüz kırk yedinci sokaklar

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Merkez Kemalpaşa Mahallesi

Bin dokuz yüz yirmi yedinci ve bin dokuz yüz kırk dördüncü sokaklar

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Bahçelievler Elektrik Kesintisi

Siyavuşpaşa Mahallesi

Itır ve Ulubatlı Hasan sokakları

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Saat: 07.00 ile 11.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Siyavuşpaşa Mahallesi

Sıraevler ve Yıldız sokakları

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Saat: 08.00 ile 12.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Cumhuriyet Mahallesi Rehber Sokak

Soğanlı Mahallesi

Edirne, Hüdavendigâr, Rehber ve Sülün birinci sokak

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Saat: 09.00 ile 13.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

Dereağzı Mahallesi

Girne, Haydar Paşa, Lamia, Nedim, Recep, Rumeli, Yarasa, Zaman ve Çamözü sokakları

Gürpınar Mahallesi

Galip Esmer ve Solmaz sokakları

Kesinti nedeni: Önleyici bakım çalışması

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Barış Mahallesi

Cahit Sıtkı Tarancı Sokak

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Esenler Elektrik Kesintisi

Fevzi Çakmak Mahallesi

Bin yüz yedinci, bin yüz yedi bölü bir sokak ve Atışalanı Sokak

Menderes Mahallesi

Atışalanı Sokak

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Saat: 08.00 ile 15.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Fatih Mahallesi

İki yüz elli birinci ve iki yüz elli dokuzuncu sokaklar

Kesinti nedeni: Abone ve şube bağlantısı

Saat: 08.00 ile 15.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

Hürriyet Mahallesi

İki yüz doksan üçüncü, iki yüz doksan altıncı, iki yüz doksan yedinci, iki yüz doksan sekizinci, iki yüz doksan dokuzuncu, üç yüzüncü, üç yüz birinci, üç yüz ikinci, üç yüz üçüncü ve üç yüz dördüncü sokaklar ile Başaran, Cengiz Topel ve Rumeli sokaklar

Şemsipaşa Mahallesi

On dokuzuncu, yirmi birinci, yirmi üçüncü, yirmi dördüncü, yirmi yedinci, yirmi sekizinci, otuzuncu, otuz birinci, otuz ikinci, otuz dördüncü, otuz yedinci, kırk birinci ve kırk üçüncü sokaklar ile Cengiz Topel, Şehit Ali Köse ve Şehit Cengiz Karcıoğlu sokakları

Sultangazi İlçesi Sultançiftliği Mahallesi

Yüz altmış altıncı sokak

Kesinti nedeni: Ekonomik ömür sebebiyle yenileme

Saat: 09.00 ile 18.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Merkez Mahallesi

Ata, Güneş, Salihpaşa, Yaver ve Şehit Hasan Güreşen sokakları

Kesinti nedeni: SCADA ve OSOS çalışması

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025

Karlitepe, Yenidoğan ve Yıldıztabya Mahalleleri

Köşegen, Tarla, Temiz, Yıldıztabya, Özgür, Armağan, Engin, Hediye, Karadeniz, Karanfil, Çakır, Akgün, Bayır, Berceste, Beyza, Buket, Can, Divriği, Güler, Güven, Pınar, Sultan, Süzer ve Çilekli Bahçe sokakları

Kesinti nedeni: Yatırım amaçlı dönüşüm çalışması

Saat: 09.00 ile 18.00 arası

Tarih: 6 Aralık 2025