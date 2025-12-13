İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14-15 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15 ARALIK

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar Elektrik Kesintisi

• Denizköşkler Mahallesi Yosun ve Çukur sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı ile Beylikdüzü Yakupolu Mahallesi 56. sokakta saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece Elektrik Kesintisi

• Karaağaç Mahallesi Sırtköy sokakta saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Kumburgaz Merkez Mahallesi genelinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler Elektrik Kesintisi

• Soğanlı Mahallesi Kocatepe ve Sancaktepe sokaklarında saat 07.00 ile 11.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Şirinevler Mahallesi Mahmutbey, Mahmutbey 4., 5. ve 6. sokaklar ile Yeşilbağ sokakta saat 08.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Fevzi Çakmak Mahallesi Ulus sokak ile Çobançeşme Mahallesi Zembilci sokakta saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Cumhuriyet Mahallesi Asude, Atmaca, Avcılar, Ballica, Bereket, Beyzade, Bülbül, Define, Doğan, Dumlu, Ferahlar, Keklik, Kıbrıs, Kumru, Sakız, Ulugazi, Şahin ve Şen sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömür nedeniyle yenileme çalışması yapılacaktır.

• Bahçelievler Mahallesi genelinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması yapılacaktır.

Bayrampaşa Elektrik Kesintisi

• Yıldırım Mahallesi 100. Yıl, Burç, Uludağ ve Özer sokaklarında saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Kartaltepe Mahallesi Çimenli, Şehit Ömer Halisdemir ve Şener sokaklarında saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

• Altıntepsi Mahallesi Çiftlik sokak ile Bağcılar 100. Yıl Mahallesi ve Esenler Mimar Sinan Mahallesi bazı sokaklarda saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

• Yakupolu Mahallesi 208., Binnaz, Hürriyet ve Yakupolu sokaklarında 14 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılmıştır.

• Kavaklı Mahallesi genelinde saat 09.00 ile 10.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler Elektrik Kesintisi

• Oruçreis Mahallesi ve Tuna Mahallesi bazı sokaklarda saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt Elektrik Kesintisi

• Akçaburgaz Mahallesi bazı sokaklarda 14 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması yapılmıştır.

• Akçaburgaz ve Osmangazi Mahallelerinde 15 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

• Fatih ve Pınar Mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa ve Sultangazi Elektrik Kesintisi

• Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi ile Sultangazi Sultançiftliği ve İsmetpaşa Mahallelerinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören Elektrik Kesintisi

• Gençosman Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz sokakta saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.