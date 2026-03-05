Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 5 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
5 Mart sabahı İstanbul'da hissedilen kısa süreli sarsıntı, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkmaya hazırlanan vatandaşlar ve yüksek katlı binalarda bulunanlar, yaşanan hareketliliğin ardından "Deprem mi oldu, nerede oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapılırken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

5 Mart sabahı İstanbul'da hissedilen kısa süreli sarsıntı, kentte kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Evlerinde veya iş yerlerinde hafif bir titreme fark eden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayarak sosyal medyaya ve resmi kaynaklara yöneldi. Bazı ilçelerde daha belirgin olduğu iddia edilen sallantının nedeni ve etkilediği alanlar merak konusu olurken, yaşanan sarsıntının detayları haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 5 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyenler için Kandilli verileri, resmi ve güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 5 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablosunda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detayları paylaşıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme ve analiz çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere yalnızca resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğini vurguluyor.

5 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 5 Mart sabahı bazı ilçelerde kısa süreli sallantılar hissedildi ve bu durum sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ediyor. Yetkililer, resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

500

