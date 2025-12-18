İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

18 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'da hissedildiği iddia edilen sarsıntılar, kent genelinde kısa sürede endişe yarattı. Birçok ilçeden gelen benzer paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılırken, vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul'da gerçekten bir sismik hareketlilik yaşanıp yaşanmadığı merak edilirken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmî açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 18 Aralık itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapına yayılan ölçüm istasyonları sayesinde yer hareketleri saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük titreşimlerin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir referans noktası hâline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 18 Aralık tarihli son depremler tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme çalışmaları kapsamında doğrulanan veriler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, vatandaşları bilgi kirliliğine karşı uyararak yalnızca resmî kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

18 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

18 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Bazı bölgelerde hissedildiği öne sürülen hafif titreşimlerin ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme taşındı.

Sosyal medyada artan paylaşımlar sonrası gözler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmî kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek, güncel durumun yalnızca resmî veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.