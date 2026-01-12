İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul güne beklenmedik bir hareketlilikle başladı. Sabah saatlerinde kentin farklı bölgelerinde aynı anda hissedilen kısa süreli titreşim, vatandaşların dikkatini bir anda bu yöne çevirdi. Sosyal medyada art arda paylaşımlar yapılırken, herkes aynı sorunun yanıtını aramaya başladı. Yaşanan gelişmenin perde arkası merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 12 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke genelinde yer alan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, güncel ve güvenilir deprem bilgisine ulaşmak isteyenler için önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 12 Ocak tarihli son depremler tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, teyit edilmemiş bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşların yalnızca resmî kaynakları takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

12 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

12 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildiği iddia edilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, kesinlik kazanmayan bilgilerin endişeyi artırabileceğini belirterek gelişmelerin yalnızca resmî veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.