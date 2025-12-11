Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
11 Aralık sabahına İstanbul'da yine hareketli bir başlangıç yapıldı. Kentin farklı ilçelerinden art arda "Biraz önce deprem mi oldu?" paylaşımları gelmeye başladı. Sosyal medyada hızla yayılan sarsıntı iddiaları merak yaratırken, herkesin gözü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

11 Aralık'ta kentin çeşitli bölgelerinden hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, vatandaşların dikkatini bir kez daha "son depremler" listesine yöneltti. Kısa süre içinde artan paylaşımlar, İstanbul'da gerçekten bir hareketlilik olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Resmî açıklamalar beklenirken gözler yetkili kurumlarda. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerine yerleştirilen gelişmiş sensörler sayesinde kaydedilen yer titreşimleri saniyeler içinde değerlendirilerek "Son Depremler" ekranına aktarılıyor. Kandilli'nin yüksek hassasiyetli ölçüm sistemleri, en küçük sarsıntıları dahi tespit ederek kamuoyuyla paylaşıyor. Depremlere dair hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar için kurumun güncel verileri hâlâ en önemli başvuru kaynaklarından biri.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad tarafından yayımlanan son depremler listesinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgisi açıkça belirtiliyor. Kurumun yıl boyunca sürdürdüğü 7/24 izleme çalışmaları, vatandaşların doğrulanmış bilgilere en hızlı şekilde ulaşmasına olanak tanıyor. Afad, düzenli veri akışıyla sosyal medyada yaşanabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi ve kamuoyunun doğru yönlendirilmesini hedefliyor.

11 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

11 Aralık 2025 Perşembe sabahı İstanbul'un çeşitli ilçelerinden "kısa süreli bir sarsıntı" hissedildiğine dair paylaşımlar peş peşe gelmeye başladı. Özellikle yüksek katlarda yaşayan bazı vatandaşlar, hafif bir titreşim algıladıklarını belirterek akıllara yine aynı soruyu getirdi: "İstanbul'da deprem mi oldu?"

Sosyal medyada hızla artan yorumlar sonrası gözler, her zaman olduğu gibi Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın resmî açıklamalarına çevrildi. Yetkililer, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaların kısa sürede yayılabileceğine dikkat çekerek, son durumun yalnızca resmî kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Kurumlar, kesinleşmeyen bilgilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

