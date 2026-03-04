İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 4-5 Mart Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAĞCILAR

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Merkez Demirkapı Mahallesi 1649. Sokak ve Maslak Sokak, Mahmutbey Mahallesi 2497., 2498., 2499., 2541., 2542., 2543., 2544., 2546., 2547., 2548., 2549., 2551., 2553., 2554., 2556., 2557., 2559., 2560., 2561., 2562., 2563., 2564. sokaklar ile Gazi Mustafa Kemal, Kültür, İnönü, Millet, Şehit Hüseyin ve Şehit Mahmut sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirilecektir.

BAŞAKŞEHİR

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Merkez Ziya Gökalp Mahallesi Taşkent Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde sürdürülecektir.

BAYRAMPAŞA

04 Mart 2026 tarihinde Yıldırım Mahallesi Kızılırmak Sokak'ta 08.00 ile 12.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yıldırım Mahallesi 4. Çıkmazı, 5. Çıkmazı, Aliya İzzetbegoviç, Ant, Başak, Buğday, Erdem, Eski Edirne Asfaltı, Gür, Gürsel, Keşanlı, Kınalıada, Kır, Kızılırmak, Koç, Mücahit, Millet, Sakarya, Sancak, Yaprak, Yengeç, Zafer ve Şirince Çıkmazı sokaklarında yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kocatepe Mahallesi Hal Yolu Sokak'ta 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Orta Mahalle Mahallesi Büyük Sakarya, Ferah, Okutan, Trikocular, Ulubatlı Hasan ve Çevreyolu sokaklarında ise 12.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Tüm çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

04 Mart 2026 tarihinde 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Dereağzı Mahallesi Karacaoğlan, Merasim, Mete, Osmancık ve Serinpınar sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yakuplu Mahallesi 2. Sokak ve 8. Sokak'ta SCADA ve OSOS çalışmaları kapsamında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Çakıl Mahallesi Benzinlik Arkası, Elbasan, Emrah Çıkmazı, Esendal Çıkmazı ve Gülşen sokaklarında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

04 Mart 2026 tarihinde 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Akşemsettin Mahallesi Okurlar Sokak, İncirtepe Mahallesi 248., 250., 251., 252. ve 279. sokaklar ile Atalay ve Okurlar sokaklarında yeni trafo merkezi tesisi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatler arasında Akçaburgaz Mahallesi 153., 3102. ve 3137. sokaklar ile Osmangazi Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İncirtepe Mahallesi Kemal Paşa Sokak'ta yeni trafo merkezi tesisi çalışması kapsamında 07.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Akçaburgaz, Selahaddin Eyyubi ve Örnek mahallelerinde ise 08.30 ile 15.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

04 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Fevzi Çakmak Mahallesi 758., 758 bölü 1, 758 bölü 2, 758 bölü 6. sokaklar ile Cengiz Topel, Efe Mehmet, Hekimsuyu ve İstanbul sokaklarında; Yeni Mahalle Mahallesi 537., 538., 539., 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605., 605 bölü 1 ve 605 bölü 2. sokaklar ile Cebeci, Cengiz Topel, Hekimsuyu ve İstanbul sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SULTANGAZİ

04 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında 50. Yıl Mahallesi 2076. Sokak ve Esentepe Mahallesi 2382. Sokak'ta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

04 Mart 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Talatpaşa Mahallesi Acarsoy, Adagülü, Alakoç, Asya, Canberk, Damlapınar, Emek, Ersoy, Gülbaşak, Güldibi, Günyüzü, Hanımeli, Hasgül, Kaplıca, Kardelen, Keskingil, Keskingil Çıkmazı, Konuklu, Kuşhane, Küçük Çınar, Makber, Mor Karanfil, Oktay, Sarıbuğday, Sarıbuğday Çıkmazı, Semaver, Semavi, Sultan, Sincap, Tokdemir, Ulutaş, Yalıntay, Yaylım, Yağızlar, Yaşayanlar, Yeşilay, Çelebi, Öztoprak, Ülker, İncesu, İşbilir ve Şahin sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 08.30 ile 15.00 saatleri arasında Ortabayır Mahallesi Mayıs Sokak'ta kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.