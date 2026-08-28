İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 29-30 Ağustos 2026 İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Firuzköy Mahallesi’nde 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

100. Yıl Mahallesi’nde 2261. Sokak, Matbaacılar 1. Sokak, Matbaacılar 2. Sokak, Matbaacılar 3. Sokak ve Matbaacılar 4. Sokak çevresinde 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.30 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Kavaklı Mahallesi’nde 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çatalca

Oklalı Mahallesi, Şahinler Sokak ve çevresinde 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanların yenilenmesine yönelik yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Oruç Reis Mahallesi’nde 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Küçükçekmece

Beşyol Mahallesi’nde Ali Ağa Sokak, Beşyol Yan Yolu, Birlik Sokak, Fabrikalar Sokak ve Karadeniz Sokak çevresinde 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Atakent Mahallesi’nde 221. Sokak ve Turgut Özal Sokak çevresinde 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beşyol Mahallesi’nde 1. Akasya Sokak ve Eski Londra Asfaltı çevresinde 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer

Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi çevresinde 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Şişli