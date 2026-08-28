Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Cengiz Ünder, Çorum FK'ya transfer oldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Cengiz Ünder dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini duyurdu.

YENİ ADRESİ DE BELLİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE’DE İSTENENİ VEREMEDİ

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Cengiz Ünder, Başakşehir'de gösterdiği performansın ardından İtalya'nın Roma takımına transfer olarak Avrupa kariyerine adım attı.

29 yaşındaki sağ kanat daha sonra Leicester City ve Marsilya formaları giydi. 2023-24 sezonunda 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Ünder, sarı-lacivertli ekip de isteneni veremedi.

GEÇEN SEZONU BEŞİKTAŞ'TA GEÇİRDİ

2024-25 sezonunun ikinci yarısında Los Angeles FC’ye kiralanan Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonu ise yine kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirdi. Siyah-beyazlı formayla 29 karşılaşmaya çıkan Ünder, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.