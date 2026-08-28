Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın duruşmadaki sözleri: O köyü güzel bir köy zannetmeyin

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın mahkeme salonunda ifade yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Enes Güran'ın ailesi ve köyü ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.

"KÖYDE NELER OLUP BİTTİĞİNİ BÜYÜKLER BİLMEZ"

Enes Güran'ın şu ifadeleri kullandığı görüldü: "Keşke bir şey bilseydim yatağı kaldırdığım gibi keleşi alırdım, hepsinin kafasına sıkardım. Salim Güran’ın da kafasını tarardım, annemin de… Köyde ne olup bittiğini büyükler bilmez, yaşlılar bilmez, biz biliriz. Bugün köyde çok şey var… O köye baktığınız zaman güzel bir köy zannetmeyin”

Kaynak: Haberler.com