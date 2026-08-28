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İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var Haber Videosunu İzle
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
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İstanbul Zeytinburnu'nda iki kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasının ardından bu sefer tramvayla kaza yaptı. Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı.

TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI

Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kazada, yaralananlar olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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