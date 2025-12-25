İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Tarih ve Saat: 25 Aralık 2025, 04.00 – 05.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı

Etkilenen Mahalle ve Sokaklar:

Merkez Hacımaşlı Mahallesi'nde Bahçe, Bennur, Dibektaşı, Gülpınar, Gülistan, Hacımaşlı, Hacımaşlı Arnavutköy Yolu, Hacımaşlı Haraççı Yolu, Haraççı Yolu Çıkmazı, Haraççı Hadımköy Yolu, Harman, Osmanlı, Sarıdede, Yaşar, Şimşek sokakları.

Haraççı Mahallesi'nde Adil, Ahmer, Akyar, Akça, Alay, Alev, Altan, Atabek, Ataman, Aygül, Aypare, Azer, Bahtiyar, Bayrak, Başer, Behiçe, Bekdemir, Berksu, Beykan, Beyler, Bilen, Bilgekağan, Bindallı, Binkan, Cenap, Dostluk, Ela, Emek, Erkılıç, Ertunga, Felak, Fevzi, Göldere, Göçmenkent, Gülşah, Gümüşçay, Giray, Hacımaşlı Haraççı Yolu, Halksever, Haraççı, Haraççı Hadımköy Yolu, Harika, Hatmi, Hazal, Hazin, Kandıra, Kandilli, Karagöz, Kudretli, Kural, Kutlu, Kutlukhan, Meneviş, Mor Menekşe, Mihri·ban, Nuh, Nilsu, Sahabiler, Sakız Gülü, Sanem, Sarı Mimoza, Saruhan, Selanik, Seniye, Serkan, Seyitgazi, Sıraevler, Solmaz, Sunar, Sümer, Sürmeli, Tefsir, Temiz, Terzi, Tezcan, Tılsım, Tınaz, Umutlu, Utku, Uçanku?, Vardar, Yavuztürk, Yenihamam, Yeniyıl, Yeşilbelde, Yeşillik, Zekat, Zerrin, Çatalçeşme, Çolak, İnkışaf, İstemihan, Şanlı, Şenkaya sokakları.

Karlıbeyir Mahallesi'nde Adile, Akçadağ, Alaaddin, Anadolu, Arif, Atasev, Avniye, Aycan, Aydilek, Ayrancı, Bal, Bayrak, Behzad, Cebeci, Cemre, Cerrah, Danişment, Denizci, Eray, Erhan, Erçelik, Eski Edirne Asfaltı, Felah, Gülenay, Gülriz, Günpınar, Gürsoy, Hardal, Hikmet, Karacaoğlan, Karadağ, Karadere, Karlı sokakları.

Tarih ve Saat: 25 Aralık 2025, 09.00 – 16.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen Mahalle ve Sokaklar:

Hadımköy Mahallesi Ayasofya ve Elvan sokakları.

Hastane Mahallesi Ayasofya, Balaban, Bera, Hadımköy İstanbul Yolu ve Şehmuz sokakları.

BAĞCILAR

Tarih ve Saat: 25 Aralık 2025, 00.00 – 06.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı

Etkilenen Sokaklar:

Merkez Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Sokağı.

Merkez Bağlar Mahallesi 62. Sokak.

Merkez Bağlar Mahallesi 51., 52., 54., 56., 57. sokaklar ile Mehmet Akif, Mimar Sinan ve Şehit Hasan Uzun sokakları.

BÜYÜKÇEKMECE

Tarih ve Saat: 25 Aralık 2025, 08.30 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması kapsamında SCADA ve OSOS çalışması

Etkilenen Mahalle ve Sokaklar:

Güzelce Mahallesi Arslan, D 100 Karayolu, Fevzi Çakmak 2, Gazi, Panter, Reyhan, Soner, Türkoba, Uğurlu 1 ve İskenderun sokakları.

Bahçelievler Mahallesi Aydınlar, Babadağ, Bakla, Gaye 1, Maden, Seçkinler, Yaprak 2, Yunus 1, Çakır ve Şölen 1 sokakları.

Tarih ve Saat: 25 Aralık 2025, 08.50 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması kapsamında ekonomik ömür sebebiyle yenileme

Etkilenen Mahalle ve Sokaklar:

Güzelce Mahallesi Adil, Akın 1, Alyanak, Arzum, Buket 1, Cumhuriyet 1, Demir 2, Dikmen, Erçil, Esinel, Gökhan, Gözüaydın, Gültaş, Gün, Güneş, Hakan, Han, Kemer, Kudret, Murat 1, Mürşit, Nehir, Rafetbey, Rengigül, Sema 1, Sevinç 1, Sıla, Sinem 1, Yavru, Yörük, Yüce, Ödül, Ölçü, Övgü, Özel ve İstikbal 1 sokakları.

ESENLER

Tarih ve Saat: 25 Aralık 2025, 00.30 – 02.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı TM bakımı

Etkilenen Mahalle ve Sokaklar:

Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Sokağı.

Turgut Reis Mahallesi 400., 416., 419., 420. ve 425. sokakları.

EYÜPSULTAN

Tarih ve Saat: 25 Aralık 2025, 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması kapsamında SCADA ve OSOS çalışması

Etkilenen Mahalle ve Sokaklar:

Esentepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokağı.

Karadolap Mahallesi Ayçiçek Sokağı.

GAZİOSMANPAŞA

Tarih ve Saat: 25 Aralık 2025, 09.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması kapsamında ekonomik ömür sebebiyle yenileme

Etkilenen Mahalle ve Sokaklar:

Hürriyet Mahallesi 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304. sokaklar ile Başaran ve Cengiz Topel sokakları.

Şemsipaşa Mahallesi 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41. ve 43. sokaklar ile Cengiz Topel, Şehit Ali Köse ve Şehit Cengiz Karcıoğlu sokakları.

SULTANGAZİ

Tarih ve Saat: 25 Aralık 2025, 09.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması kapsamında ekonomik ömür sebebiyle yenileme

Etkilenen Mahalle ve Sokaklar:

Sultan Çiftliği Mahallesi 166. ve 197. sokaklar.

Esentepe Mahallesi 2421. Sokak.

Yayla Mahallesi Akasya, Aksel, Akçay, Akçin, Alparslan, Amber, Açelya, Badem, Bahar, Bayram, Bilge, Binnur, Cevher, Ceylan, Cezerye, Cömert, Dadaş, Defne, Demet, Derya, Dolunay, Doğanay, Duygu, Dilara, Ebabil, Erguvan, Evliya, Ferah, Fetih, Feza, Fırat, Figen, Gazel, Gelincik, Gonca, Göl, Gölbaşı, Gölova, Gül, Gülbahçe, Gülendam, Gülistan, Gümüş, Güneş, Güvercin, Hilal, Ihlamur, Kale Camii, Kamer, Kandil, Karanfil, Kasımpatı, Keklik, Kınalı, Kır, Kızılcık, Lale, Lavanta, Limon Çiçeği, Manolya, Menekşe, Mescit, Mevsim, Miraç, Nadide, Namlı, Nergis, Neşe, Okul Yolu, Papatya, Pelikan, Pelin, Petek, Pınar, Pirinççi Köyü Yolu, Salkım, Sardunya, Sarnıç, Selam, Selvi, Söğüt, Sümbül, Uzun, Vakfıkebir, Yasemin, Yavuz Selim, Yayla, Yeni, Yeni Bahar, Yeşim, Zambak, Zeybek, Zeytin, Çalı, Çamlık, Çavdar, Çayır, Çağla, Çelebi, Çeşme, Çimen, Çitlembik, Çiçek, Özlem, İnci, İğde, Şahin, Şair, Şelale, Şen, Şükran ve Şirin sokakları.