Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu! Yıldız futbolcuya büyük şok

İran'da hükümet karşıtı paylaşımları nedeniyle hedef alınan Sardar Azmoun'un mal varlığına el konulabileceği iddiası gündem olurken, yıldız futbolcu milli takım kadrosu dışında kaldı.

  • İran yargısı, Sardar Azmoun'un mal varlığına el koyabileceğini açıkladı.
  • Sardar Azmoun, İran Milli Takımı'nın son maçlarının kadrosuna alınmadı.
  • Sardar Azmoun, İran Milli Takımı'nda 91 maçta 57 gol atarak ülke tarihinin en golcü ikinci oyuncusudur.

İran Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Sardar Azmoun hakkında ortaya atılan iddialar ülke gündemine oturdu. İran yargısının, tecrübeli futbolcunun mal varlığına el koyabileceği yönündeki açıklaması büyük yankı uyandırdı.

MUHALİF PAYLAŞIMLAR HEDEF OLDU

Yarı resmi ajanslarda yer alan bilgilere göre Azmoun, hükümet eleştirmeni olarak değerlendirilen 16 kişilik listede yer aldı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hedef alınan yıldız futbolcunun, daha önce de protestolara destek verdiği biliniyor.

MİLLİ TAKIMDA DIŞARIDA KALDI

31 yaşındaki golcü, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan son maçların kadrosuna dahil edilmedi. Azmoun'un turnuvada yer alma ihtimalinin de düşük olduğu ifade edildi.

İRAN TARİHİNİN EN SKORER İSİMLERİNDEN

İran Milli Takımı formasıyla 91 maçta 57 gol atan Azmoun, ülke tarihinin en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

YARGIDAN SERT MESAJ

İran yargısı daha önce de hükümeti eleştiren ünlü isimlerin mal varlıklarına el konulabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Azmoun'un da bu kapsamda değerlendirildiği belirtildi.

KARİYERİNE BAE'DE DEVAM EDİYOR

Deneyimli futbolcu kulüp kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Shabab Al-Ahli'de sürdürüyor. Azmoun daha önce Roma, Bayer Leverkusen ve Zenit formaları giydi.

İRAN MİLLİ TAKIMI SON DURUM

Azmoun'un yokluğunda İran, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Nijerya'ya 2-1 mağlup oldu. Güvenlik gerekçesiyle Ürdün'den Türkiye'ye alınan karşılaşma dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
