İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26-27 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

25 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Arnavutköy ilçesi Merkez Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı, Kümbet ve Turunç sokak bölgelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında İstanbul Arnavutköy ilçesi Merkez Ömerli Mahallesi Hakkı İleri Sokak bölgesinde yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Arnavutköy ilçesi Merkez Karlıbayır Mahallesi Alaaddin, Arif, Avniye, Aydilek, Bal, Bayrak, Cebeci, Cemre, Cerrah, Danişment, Erçelik, Eski Edirne Asfaltı, Felah, Günpınar, Gürsoy, Hardal, Hikmet, Karadere, Karlıbayır, Kenan, Kovan, Pertev, Rıza Bey, Sadık, Sema, Sıhhat, Tanpınar, Tanyeli, Topkapı, Titiz, Uygar, Çoban Çeşme, Özaydın, Özerdem, Ünsiyet ve Şendoğan sokak bölgelerinde yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Bağcılar ilçesi Merkez 15 Temmuz Mahallesi 1404, 1405, 1420, 1421, 1422 ve Sabia sokak bölgelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi genelinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Bağcılar ilçesi Merkez 15 Temmuz Mahallesi 1421, 1422, 1423 ve Halkalı sokak ile Mahmutbey Mahallesi 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2629, 2632 ve Devekaldırımı, Halkalı sokak bölgelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.10 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Bağcılar ilçesi Merkez Mahmutbey Mahallesi 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640 ile Atlas, Devekaldırımı ve Karaoğlanoğlu sokak bölgelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 08.30 ile 11.00 saatleri arasında İstanbul Başakşehir ilçesi Merkez Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Mercedes Sokak bölgesinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Beylikdüzü ilçesi Merkez Sahil Mahallesi Aktoprak, Asmagül ve Marmara sokak bölgelerinde kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Beylikdüzü ilçesi Merkez Yakuplu Mahallesi 198, 200, 59, 65, 67 ve Hürriyet sokak bölgelerinde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında İstanbul Esenler ilçesi Merkez Birlik Mahallesi 850, 852, 853, 854, 855 Çıkmaz, 857, 858, 859, 860, 861, 861/1, 862, 863, 864, 865, 866 ile Karaoğlanoğlu, Kırım, Köyiçi, Mehmet Akif İnan ve Şehit Halil Sağır sokak; Havaalanı Mahallesi Gülek, Güler, Güleryüz, Gülhan, Gülnıhal Çıkmazı, Gülser, Gülçin, Hacı Bayram, Kırgız, Kırım, Köyiçi ve Mehmet Akif İnan sokak; Kemer Mahallesi 900/1 Sokak ile Fatih ilçesi Merkez Hobyar Mahallesi Narlıbakhçe Sokak bölgelerinde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Bahçelievler ilçesi Merkez Cumhuriyet Mahallesi Arıkan, Bizim, Mert, Mesire, Mudanya, Sakıp Sabancı, Sevil, Urban, Yener, Yeşilada, Yeşilırmak, Yiğit 2, Çelik Hançer, Çelik Hançer 3, Çelik Hançer 6 ve Şenlik sokak bölgelerinde yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Güngören ilçesi Merkez Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Akçay, Alaybey, Fatih, Güldalı, Gülsever, Kayacık, Ladin, Selvi ve Yıldırım sokak bölgelerinde yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Silivri ilçesi Merkez Kadıköy Mahallesi Dalbastı, Eski Bağlar, Hazırlık, Kadıköy, Kadıköy Bağları, Lahza, Nurtanesi, Özgeray Çıkmazı sokak ile Ortaköy Mahallesi Açıçeşme, Ardışık, Aslantepe, Bağımsız, Hacıbey Çıkmazı, Halimbey Çıkmazı, Keçecizade, Mani, Mera, Meyan, Pervane, Uzunfıstık, Yeşilören, Çakmak, Ülke, İspinoz, Şampiyon, Şensoy ve Şişli sokak bölgelerinde trafo merkezi kapasite artışı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Silivri ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 7092, 7089 ve Koray sokak bölgelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Silivri ilçesi Merkez Yolçatı Mahallesi Yapağca Sokak bölgesinde yeni trafo merkezi tesisi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Silivri ilçesi Büyük Çavuşlu Mahallesi Şükrü Sokak bölgesinde SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında İstanbul Silivri ilçesi Merkez Balaban Mahallesi Akbora, Akduman, Akgünay, Akkale, Akkoyun, Ataman, Bahriye Çıkmazı, Bahtınur, Bahçeköy, Balaban Çeşme, Binektaşı, Doğanşah, Fahri, Güldane, Karabağlar, Mimar Hayrettin, Nazik, Nisan, Pamukdede, Tekinsoy, Tirebolu, Çamlıktepe, Çağrı ve Çorlu sokak; Sancaktepe Mahallesi Mimar Hayrettin, Parsel ve Tirebolu sokak; İsmetpaşa Mahallesi Çamlıktepe Sokak bölgelerinde kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul Silivri ilçesi Merkez Sancaktepe Mahallesi Akçaköy, Altınhoroz, Arabacıoğlu, Ayışığı, Buyruk, Cambaztepe, Cihangir, Devecioğlu, Ertepe, Ezber, Feda, Fındıklı, Gümüşdeniz, Hacı Arif Bey, Hacı Nurettin Akbulut, Hak, Hanedan, Kayalar, Kemer, Kıvanç, Kızılay Çıkmazı, Kızılcık, Lades, Madenli, Melen, Mucize, Muntazam, Mürsel, Namdar, Piramit, Uyum, Vazife, Yenigün, Yılmaz Çıkmazı, Yoncalı, Yüksel, Zekat, Zühre, Ömür ve Övünç sokak bölgelerinde yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.