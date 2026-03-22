İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 23-24 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

23 Mart 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında Merkez Anadolu Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Terkos Mahallesi Terkos Karaburun Sokak'ta kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar

23 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Cihangir Mahallesi Burnaz ve Ormanlı Sokaklar ile Merkez Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

23 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Şahintepe Mahallesi'nde deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 11.00 ile 14.00 arasında Başakşehir Mahallesi genelinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

23 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.05 arasında Gürpınar Mahallesi'nde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Adnan Kahveci ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle kesinti uygulanacaktır. Yine saat 09.00 ile 17.00 arasında Yakuplu Mahallesi'nde kapsamlı havai hat bakımı yapılacaktır. Ayrıca saat 13.30 ile 17.00 arasında Sahil Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Çatalca

23 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Atatürk Mahallesi'nde kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

23 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Akçaburgaz Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında Akçaburgaz Mahallesi'nde yatırım ve yük bölümü çalışmaları ile Örnek Mahallesi'nde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır. Ayrıca saat 13.30 ile 17.00 arasında Akçaburgaz Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakımı devam edecektir.

Gaziosmanpaşa

23 Mart 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında Merkez Hürriyet Mahallesi Rumeli Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 18.00 arasında Bağlarbaşı, Karadeniz, Merkez ve Mevlana Mahalleleri ile bazı sokaklarda önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Saat 09.00 ile 15.00 arasında Merkez, Şemsipaşa ve Bağlarbaşı Mahalleleri'nde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Sultangazi

23 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Sultançiftliği ve Zübeyde Hanım Mahalleleri'nde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.