İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 22-23 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Güngören

Merkez Mahallesi’nde bulunan Ali Ruhi Bozkır, Bozkır, Defneli, Fevzi Çakmak, Gazi Osman Paşa, Kemaliye, Meydancık, Pelitli, Saka ve Şükran sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güneştepe Mahallesi’nde bulunan Adil, Asil, Ağaçlı, Balaban, Dicle, Halil Gültekin, Huzur, Işık, Keşif, Kutsal, Lale, Necip Fazıl Kısakürek, Oktay, Sebla, Talip, Tezcan ve Şehit Piyade Er Hasan Sorma sokaklarında, önleyici bakım çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Beyoğlu, Demet, Fidan, Kanarya, Mahir, Mimar Sinan, Nergis ve Yıldırım Beyazıt sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cihangir Mahallesi’nde bulunan Fırat, Kalem ve Kirazlı sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Denizköşkler Mahallesi’ndeki Reşitpaşa Sokağı’nda, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beyoğlu

Bostan Mahallesi’ndeki Karakurum Sokağı’nda, Bülbül Mahallesi’ndeki Kapanca, Kılburnu, Mısır Buğdayı, Serdar Ömerpaşa, Turan ve Yeni Kafa sokaklarında, ayrıca Çukur Mahallesi’ndeki Karakurum ve Mermer sokaklarında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer

Ayazağa Mahallesi’nde bulunan 128. Sokak, Ayazağa Cendere, Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan ve Şehit Orhan Karadağ sokaklarında, kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Huzur Mahallesi’ndeki Cumhuriyet ve Demokrasi Sokağı’nda, kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.