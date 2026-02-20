İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi 21-22-23 Şubat! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

AVCILAR

21 Şubat 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında, Abone ve Şube Bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Merkez Denizköşkler Mahallesi Yosun Sokak ve Çukur Sokak.

21 Şubat 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında, Abone ve Şube Bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Merkez Mahallesi Denizköşkler Sokak ve Fatih Sokak.

BAKIRKÖY ve ZEYTİNBURNU

21 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Bakım Çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bakırköy ilçesinde etkilenen yerler:

Basınköy Mahallesi Gülistan Sokak, Yenimahalle Mahallesi 10 Temmuz Sokak, Yeşilköy Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak.

Zeytinburnu ilçesinde etkilenen yerler:

Kazlıçeşme Mahallesi Zakirbaşı Sokak, Sümer Mahallesi 19/3, 209, 213, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/6, 28/7, 30, 30/1, 30/11, 30/12, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9 Sokakları ile Adnan Kahveci, Merv, Prof. Dr. Turan Güneş ve Şehit Er Davut Baş Sokak.

BAYRAMPAŞA

21 Şubat 2026 tarihinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında, Abone ve Şube Bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Muratpaşa Mahallesi 105, 106, 107, Cumhuriyet ve Demirhisar Sokak.

21 Şubat 2026 tarihinde 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, Abone ve Şube Bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Muratpaşa Mahallesi Gülhan ve Kamil Sokak.

BÜYÜKÇEKMECE

21 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Güzelce Mahallesi Adil, Akın 1, Alyanak, Arzum, Buket 1, Cumhuriyet 1, Demir 2, Dikmen, Erçil, Esinel, Gökhan, Gözüaydın, Gültaş, Gün, Güneş, Hakan, Han, Kemer, Kudret, Murat 1, Mürşit, Nehir, Rafetbey, Rengigül, Sema 1, Sevinç 1, Sıla, Sinem 1, Yavru, Yörük, Yüce, Ödül, Ölçü, Övgü, Özel, İstikbal 1, Bıldırcın, Güvercin 2, Papağan ve Saka Sokak.

FATİH

21 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, Abone ve Şube Bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Hobyar Mahallesi Ankara, Büyük Postane, Hamidiye, Kafkas Geçidi Çıkmazı, Muhzirbaşı ve Mimar Vedat Sokak.

21 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Önleyici Bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Hobyar Mahallesi Ankara, Aşirefendi, Büyük Postane, Hekim Çıkmazı, Muhzirbaşı ve Mimar Vedat Sokak; Hocapaşa Mahallesi Ankara, Hocapaşa, Hocapaşa Camii, Hocapaşa Hamamı, Muradiye ve İbn-i Kemal Sokak.

21 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Abone ve Şube Bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Molla Gürani Mahallesi Gureba Hastanesi, Mürettip ve İbrahim Müteferrika Sokak.

21 Şubat 2026 tarihinde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında, Abone ve Şube Bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Cibali, Muhsine Hatun, Yavuz Sultan Selim ve Zeyrek mahallelerinde belirtilen Hasan Baba, Haydar, Karadeniz, Küçük Mektepli, Nevşehirli İbrahimpaşa, Sinan Camii, Parmaklık, Yesarizade, İhtiyar ve İhtiyatlı Sokak ile çevresindeki sokaklar.

BAHÇELİEVLER

21 Şubat 2026 tarihinde 07.00 ile 11.00 saatleri arasında, Abone ve Şube Bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Bahçelievler Mahallesi Bursalı Tahirbey, Hattat Kamil, Yıldızlı ve Şükufe Nihal Sokak.

21 Şubat 2026 tarihinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında, Abone ve Şube Bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Şirinevler Mahallesi Ata 2, Fetih 1, Fetih 2 ve Onur Sokak.

21 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, Abone ve Şube Bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Siyavuşpaşa ve Şirinevler mahallelerinde Alkan, Barbaros, Gümüş 1, Mustafa Kemalpaşa, Müge, Mine, Nilüfer 1, Okul 3, Süsen, Volkan, Bentler, Saray, Sarnıç ve Çayırova Sokak ile çevresindeki sokaklar.

21 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Yeni kablo bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Şirinevler ve Kocasinan Merkez mahallelerinde 1 Murat, 2 Murat, Acı Badem, Akalın, Cengiz Topel, Dereboyu, Erenler 1, Ergenekon 1, Hilal 1, Kaan 1, Kazım Karabekir 4, Taşkale, Zeki Müren, Şehit Yarbay Cesur ve ilgili diğer sokaklar.

21 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında, Abone ve Şube Bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan, Çam ve Çiğdem 3 Sokak.

GÜNGÖREN

21 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Abone ve Şube Bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Merkez Mahallesi Altın Bakkal, Bayrampaşa, Erhan, Gazi Osman Paşa, Gören, Poyraz, Sakız, Saray, Söğütlü Çeşme, Yeni, Zübeyde Hanım, Çokünlü, Ünlü ve İkram Sokak.