İlk gören yaratık sandı! Gerçek ise sosyal medyayı ikiye böldü

ABD’nin Seattle kentinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Halk arasında “Jimothy” adı verilen sıra dışı görünümlü bir rakun, arka bahçelerde ve balkonlarda koşarken görüntülendi. İlk bakışta birçok kişiyi şaşkına çeviren hayvanın, nadir görülen kısa omurga sendromuna (Short Spine Syndrome) sahip olduğu değerlendiriliyor.

Viral olan görüntülerde Jimothy’nin önce bir bahçede hızla koştuğu, ardından taş merdivenleri tırmandığı görülüyor. Başka bir videoda ise balkon korkuluklarının arasından rahatlıkla geçerek gözden kayboluyor.

Rakunla karşılaşan 33 yaşındaki Kiana Hall, gece yürüyüşü sırasında gördüğü hayvan karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti. İlk anda ne gördüğünü anlayamadığını söyleyen Hall, yüzündeki karakteristik desenlerden onun bir rakun olduğunu fark ettiğini ancak genetik bir rahatsızlığı olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Hall, “Umarım Jimothy özgürce yaşamaya devam eder ve sağlıklı olur.” dedi.

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntülerin ardından kullanıcılar Jimothy’yi Seattle’ın yeni maskotu ilan etti. Birçok kişi hayvanın korunması gerektiğini savunurken, Reddit’te yapılan yorumlarda “Seattle’a en çok yakışan hayvan” ve “Ne pahasına olursa olsun korunmalı” ifadeleri dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com