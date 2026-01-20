İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 20-21 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy ilçesi

Saat 09.00 ile 13.00 arasında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 10.00 ile 16.00 arasında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Aknur, Alçiçek, Alibaba, Anıl, Anka, Arıcı, Arzu, Atasagun, Atayurt, Atılay, Ayyıldız, Başçavuş, Benek, Beyrek, Candemir, Celadet, Cengaver, Devran, Deyyan, Erdal, Eroğlu, Fatih, Festival, Göç, Gülaçan, Gürkan, Hamamözü, Hamza, Hanyeri, Hasan Hüseyin, Helal, Kayhan, Kaşif, Konaktepe, Koza, Kurtaran, Kuruçay, Köprü, Mandıra, Medine, Menderes, Meyan, Muazzez, Minber, Nermin, Onursal, Peyami Safa, Reşatpaşa, Saadettin, Seyit Onbaşı, Süleyman Çelebi, Tatlıkuyu, Taştekin, Tepelik, Topaç, Türbe, Uhud, Uluhan, Yalvaç, Yasemen, Yay, Yayla, Yeşilyol, Yüksek Okul, Zeytindalı, Zülfü Demirbağ, Öner, Övünç, Öğretmenler, Öğüt, İncirlik, İntizar, Şehadet ve Şirinyer sokaklarında; ayrıca Yavuz Selim Mahallesi'nde Acem, Anayurt, Ayaz, Azeri, Bademlik, Berrin, Ecla, Fatih, Gölhisar, Gölyaka, Hatipli, Nargül, Narlıdere ve Viyana sokaklarında; Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 2456. Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 14.00 ile 19.00 arasında Ömerli Mahallesi sokaklarında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar ilçesi

Saat 09.00 ile 13.00 arasında Güneşli Mahallesi'nde 1300., 1316., 1317., 1319., 1322., 1344., 1345., 1347., 1348., 1349., 1350., 1351., 1352., 1354., 1355., 1356. sokaklar ile Fevzi Çakmak ve Üsküp sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler ilçesi

Saat 08.00 ile 12.00 arasında Kocasinan Merkez Mahallesi'nde Erguvan 1, Koçyiğitler ve Marmara sokakları ile Soğanlı Mahallesi Kemal Sunal Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında Soğanlı Mahallesi Dumlupınar 2 Sokak'ta abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 10.00 ile 14.00 arasında Şirinevler Mahallesi Meriç ve Sakarya sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir ilçesi

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde 10. Yıl ve Mercedes sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu ilçesi

Saat 10.00 ile 18.00 arasında Çukur Mahallesi'nde Narçil, Peşkirci, Tek Kuyulu, Tirşe ve Şehit Nevres sokaklarında iletken yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çatalca ilçesi

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Kestanelik Mahallesi Ilgıt Çıkmazı, Ilica Çıkmazı, Irmak ve Kestanelik sokakları ile İzzettin Mahallesi Beydağ Çıkmazı, Kestanelik, Mecit, Meltem, Takdir Çıkmazı ve Yol Altı sokaklarında SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa ilçesi

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Kocatepe Mahallesi Hal Yolu Sokak'ta dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler ilçesi

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Kazım Karabekir Mahallesi'nde 1031., 1045. ve Hacı Bayram Veli sokaklarında dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.