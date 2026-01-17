İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 18-19 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAĞCILAR

19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Merkez 15 Temmuz Mahallesi'nde yer alan çok sayıda sokakta bakım ve önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Kemalpaşa Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Mahmutbey Mahallesi'nin bazı sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirilecektir.

BAKIRKÖY

19 Ocak 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Ataköy 3-4-11. Kısım, Zeytinlik ve Zuhuratbaba mahallelerinde abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BAYRAMPAŞA

19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Cevatpaşa Mahallesi'ndeki birçok sokakta abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintiden ayrıca Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi Selanik Sokak da etkilenecektir.

BÜYÜKÇEKMECE

19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Güzelce Mahallesi'nde yatırım ve yeni kablo bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün ve saatlerde Ekinoba, Murat Çeşme, Mimar Sinan Merkez, Ulus ve Yenimahalle mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları sebebiyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

ESENYURT

18 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Osmangazi Mahallesi 2684. Sokak'ta önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 Ocak 2026 tarihinde ise saat 09.00 ile 17.00 arasında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında Bağlarçeşme Mahallesi'nde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır. Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1993. Sokak'ta da saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım çalışması yapılacaktır.

AVCILAR

19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak'ta yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu kesintiden Esenyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bazı sokaklar da etkilenecektir.

GAZİOSMANPAŞA

19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Hürriyet Mahallesi 304 ve 305. sokaklarda önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 18.00 arasında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan birçok sokakta önleyici bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.