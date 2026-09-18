İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 18-19 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Avcılar ilçesi Merkez, Denizköşkler mahallesi Doktor Sadık Ahmet, Dişçi, Efe ve Şanlı sokaklarında, abone şube bağlantısı nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı ilçenin Merkez, Ambarlı mahallesi Belde, Cumhuriyet ve Yanık sokaklarında da abone şube bağlantısı nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

Bağcılar ilçesi Merkez, Bağlar mahallesi Mimar Sinan ve Osman Paşa sokaklarında, kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesi Merkez, Kayabaşı mahallesi Satin ve Yiğitalp sokakları ile Şamlar mahallesi İstiklal sokağında, yatırım kapsamındaki SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesi Merkez, Cumhuriyet mahallesi Çoruh sokağı ile Esenyurt ilçesi Merkez, Barbaros Hayrettin Paşa mahallesi 1992. ve 2295. sokaklarında, ayrıca Gökevler mahallesi 2312., 529. ve Adnan Kahveci sokaklarında, önleyici bakım çalışması nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yine Büyükçekmece ilçesi Merkez, Cumhuriyet mahallesi Aras, Cezmi, D 100 Karayolu, Ergene, Erkal, Evren, Gamze, Göksu, Gülçin, Işık, Kader, Kaner, Orhan Gazi 3, Turgut Özal, Uludağ, Yıldıray Çınar, Çamlık 2, Çoruh, Özge, Özlem ve Şahin 1 sokakları ile Pınartepe mahallesi Hazal 1, Orhangazi ve Turgut Özal sokaklarında, kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Esenyurt ilçesi Merkez, Koza mahallesi 1638. ve 1655. sokaklarında, kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

Güngören ilçesi Merkez, Sanayi mahallesi Gürbüz, Güvenç, Kale, Öznur ve Şehit Orgeneral Eşref Bitlis sokaklarında, abone şube bağlantısı nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

Sultangazi ilçesi Merkez, 50. Yıl mahallesi 2159., 2161. ve Orhan Gazi sokaklarında, yatırım kapsamındaki dönüşüm çalışması nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı mahallenin 2092., 2101., 2161., 2165. ve I sokaklarında da yatırım kapsamındaki dönüşüm çalışması nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi ilçesi Merkez, Uğur Mumcu mahallesi 2263., 2273., 2275. ve Orhan Gazi sokaklarında, abone şube bağlantısı nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yine Sultangazi ilçesi Merkez, 50. Yıl mahallesi 2033. ve A sokağında, abone şube bağlantısı nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.