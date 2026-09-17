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ABD'de F-16 şoku! Milyonluk savaş uçağı alev topuna döndü

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ABD'de F-16 şoku! Milyonluk savaş uçağı alev topuna döndü
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ABD'nin Michigan eyaletinde Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Blair Township bölgesinde, County Road 633 ile Blair Townhall Road yakınlarına çakılan uçak sonrası bölgede büyük alarm verildi. Görgü tanıklarının ve yerel kaynakların aktardığı ilk bilgilere göre, uçakta bulunan iki pilot kaza anında fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan tahliye oldu.

  • ABD'nin Michigan eyaletinde eğitim uçuşu yapan F-16 savaş uçağı Grand Traverse County'deki Blair Township bölgesine düştü.
  • Pilot, uçak düşmeden önce fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı.
  • Kazanın ardından bölgedeki bazı alanlar için tahliye talimatı verildi ve yangın kontrol altına alındı.

ABD'nin Michigan eyaletinde eğitim uçuşu yapan F-16 savaş uçağı kırsal bölgede düştü. Çakılmanın ardından alevlere teslim olan uçaktan gökyüzüne yoğun siyah duman yükselirken, çevrede bulunanlar art arda patlama sesleri duydu. Uçağın pilotu kazadan önce fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı.

UÇAK DÜŞTÜKTEN SONRA ALEVLER YÜKSELDİ

F-16'nın Grand Traverse County'deki Blair Township bölgesine düşmesinin ardından olay yerinde yangın çıktı. Görgü tanıkları, kazadan sonra gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman gördüklerini ve enkaz bölgesinden patlama sesleri geldiğini aktardı.

PİLOT KENDİNİ FIRLATTI

Fighter Wing'e bağlı F-16'nın pilotu, uçak düşmeden önce fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Pilotun hastanede tedavi altına alındığı açıklanırken, yaralanmasının boyutuyla ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

BÖLGEDE ALARM VERİLDİ

Kazanın ardından ekipler olay yerine sevk edilirken, yetkililer başlangıçta bölgedeki vatandaşlara evlerinde kalmaları, pencere ve havalandırmaları kapatmaları yönünde uyarıda bulundu. Daha sonra kazanın çevresindeki bazı bölgeler için tahliye talimatı verildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

ABD'li askeri yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. F-16'nın rutin eğitim faaliyeti kapsamında uçuş yaptığı belirtildi

KAZA BÖLGESİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Uçağın düştüğü noktaya çok sayıda itfaiye, ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kaza sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. 

F-16'nın düşüş sebebine ve eğitim uçuşunda olup olmadığına ilişkin askeri yetkililerin geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

Kaza nedeniyle yaralananların olup olmadığı ve olayın nedenine ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet:

bizdede oluyor. bu kadar abartı başlık ne

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