Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mahkemenin tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyum olarak gelen Gürsel Tekin'le ilgili mahkemeden yeni karar çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin ve yönetiminin görevi sona erdi. Gürsel Tekin yaptığı ilk açıklamada, "Tedbiren göreve gelmemiz üstüne verilen karar kalktığı için görevimiz sonlandı. Kemal bey sonradan il başkanı olarak atadığı için "atanmış" sıfatıyla görevim devam ediyor" dedi.
- İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine ilişkin ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.
- Gürsel Tekin ve ekibinin kayyum olarak yürüttüğü CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi.
- Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atanmış il başkanı sıfatıyla görevinin devam ettiğini açıkladı.
Tedbir kararıyla CHP İstanbul il yönetimine göreve gelen Gürsel Tekin ve arkadaşlarının oluşturduğu kayyum heyetinin görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.
MAHKEME, GÜRSEL TEKİN'İN GÖREVİNİ SONLANDIRDI
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine ilişkin daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Mahkemenin bu kararıyla birlikte, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve ekibinin il başkanlığındaki görevi resmen sona erdi.
Tedbir kararının kalkmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde parti yönetiminin İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapması ve teşkilat çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmesi bekleniyor.
GÜRSEL TEKİN: GÖREVİM DEVAM EDİYOR
Bengü Türk TV muhabiri Dilruba Okutan'a konuşan Gürsel Tekin ise görevinin devam ettiğini söyledi. Tekin şu ifadelere yer verdi: "Tedbiren göreve gelmemiz üstüne verilen karar kalktığı için bu noktada görevimiz sonlandı. Kemal bey sonradan il başkanı olarak atadığı için "atanmış" sıfatıyla görevim devam ediyor" dedi.