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Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi

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Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
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Mahkemenin tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyum olarak gelen Gürsel Tekin'le ilgili mahkemeden yeni karar çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin ve yönetiminin görevi sona erdi. Gürsel Tekin yaptığı ilk açıklamada, "Tedbiren göreve gelmemiz üstüne verilen karar kalktığı için görevimiz sonlandı. Kemal bey sonradan il başkanı olarak atadığı için "atanmış" sıfatıyla görevim devam ediyor" dedi.

  • İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine ilişkin ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.
  • Gürsel Tekin ve ekibinin kayyum olarak yürüttüğü CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi.
  • Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atanmış il başkanı sıfatıyla görevinin devam ettiğini açıkladı.

Tedbir kararıyla CHP İstanbul il yönetimine göreve gelen Gürsel Tekin ve arkadaşlarının oluşturduğu kayyum heyetinin görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

MAHKEME, GÜRSEL TEKİN'İN GÖREVİNİ SONLANDIRDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine ilişkin daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Mahkemenin bu kararıyla birlikte, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve ekibinin il başkanlığındaki görevi resmen sona erdi.

Gürsel Tekin

Tedbir kararının kalkmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde parti yönetiminin İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapması ve teşkilat çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmesi bekleniyor.

GÜRSEL TEKİN: GÖREVİM DEVAM EDİYOR

Bengü Türk TV muhabiri Dilruba Okutan'a konuşan Gürsel Tekin ise görevinin devam ettiğini söyledi. Tekin şu ifadelere yer verdi: "Tedbiren göreve gelmemiz üstüne verilen karar kalktığı için bu noktada görevimiz sonlandı. Kemal bey sonradan il başkanı olarak atadığı için "atanmış" sıfatıyla görevim devam ediyor" dedi.

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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Şeref haysiyet onur bunlar değerli şeyler.

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Haber Yorumlarıhuseyinkolatar@gmail.com:

kongrede genel başkanlık yarışına devam edersin çünki siyaset ballı kaymak yalanmı arkadaşlar

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Evet nasılsa görevini başarı ile tamamladı sıra ötekinde O da görevini tamamladı çünkü:))

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıO Z:

Sende görevini tamamladın. Miadın doldu..

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yanıt9
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

O Z: senin gibi boş beleşler varken benim daha bu ülkeye güzel insanlarıma yapacağım çoookk hizmet var:))

yanıt7
yanıt0
Haber YorumlarıO Z:

Offfffffff valla Türkiye'ye dışarıdan bakıldığında bile insana migren atakları geliyor. Herşey çorba olmuş. Kimse kimseye güvenmiyor, kimin eli kimin cebinde belli değil offfffff ki offfffff. Gidin birde misal olarak Azerbaycan'a bakın. Yeter ya valla bıktık billaha bıktık. Ülke olarak tüm millet cinnet geçiriyor sanki.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

son 25 yılın eseri

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Haber YorumlarıO Z:

Yani 25 yıl önce millet jiletçi Müslüm, acıların çocuğu Emrah, ağlayan Ferdi, Orhan Baba dinleyip ağlayıp zırlamiyordu. Bu milletin kanında var. Kemal Sunal filmlerine gülerken kendi günlük içler acısı durumumuza gülmüyorduk değil mi. Son 25 yılda hersey toz pembe'den karaya döndü tabi yaa. Balık hafızalı olmayın. Her millet hak ettiği şekilde yönetilir.

yanıt0
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