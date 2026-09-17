Bakan Bayraktar: 'Modern tarihin en büyük enerji krizini yaşıyoruz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, modern tarihin en büyük enerji krizinin yaşandığını belirterek 33 milyon aracın akaryakıt, 22 milyon hanenin doğal gaz ve 42 milyon abonenin elektrik ihtiyacı için alternatif planların hazır olduğunu, Osman Gazi Platformu ile 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli üretimden karşılanacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi yüzer üretim platformundaki incelemelerinin ardından küresel enerji krizine, arz güvenliğine ve Karadeniz'deki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Karadeniz'deki enerji hatlarının güvenliği ve küresel enerji krizine dair önemli açıklamalarda bulundu. Modern tarihin en büyük enerji krizinin yaşandığını belirten Bayraktar, Türkiye'nin 32-33 milyon araç, 22 milyon doğalgaz ve 42 milyon elektrik abonesi için arz güvenliği noktasında tüm alternatif planlarını hazırladığını vurguladı.

Bakan Bayraktar, yaşanan küresel enerji krizi ve alınan tedbirleri şu sözlerle anlattı:

"Şu anda modern tarihin en büyük enerji krizini yaşıyoruz. Dolayısıyla burada hem petrol piyasalarını hem doğal gaz piyasalarını, enerji piyasalarını toptan etkileyen hem arz yönüyle etkileyen hem de açıkçası finansal anlamda etkileyen çok önemli bir kriz. Dolayısıyla biz bu krizle ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Özellikle arz noktasında ülkemizin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için büyük bir gayret içerisindeyiz. Türkiye'de yaklaşık 32-33 milyon araca her gün bizim akaryakıt tedarik etmemiz lazım. İşte 22 milyon hanede doğal gaz kullanıyoruz, onların doğal gazını özellikle kış mevsiminde tedarik etmemiz lazım. 42 milyon elektrik abonemiz var, onların ihtiyacı olan elektriğin tedarikiyle alakalı hamdolsun planlamalarımızı birkaç alternatifle yapıyoruz. Yani bir ülkeden herhangi bir arz kesintisine uğrarsak, doğal gazımız kesilirse onun alternatifi ne olabilir, bütün bu çalışmaları yapmış durumdayız."

"Çok riskli ve dikkatli çalışmamız gereken bir dönemde olduğumuzun farkındayız"

Karadeniz'deki Türk Akım ve Mavi Akım boru hatlarının güvenliğinin büyük önem taşıdığını hatırlatan Bayraktar, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarının hedef alınmamasına yönelik telkinleri olumlu karşıladıklarını aktardı.

Bölgede deniz mayınları ve insansız deniz araçlarının oluşturabileceği tehditlere karşı Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak tedbir aldıklarını belirten Bayraktar, çok riskli ve dikkatli çalışılması gereken bir dönemde olduklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Karadeniz'deki boru hatlarının güvenliğine ilişkin Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz özellikle enerji rotaları açısından önemli. Özellikle Karadeniz'de Rusya'dan gelen doğal gaz boru hatlarının güvenliği bu arada Mavi Akım'ın ve Türk Akım'ın çok önem arz ediyor. Bu anlamda birkaç gün önce yapılan, Rusya'yla Ukrayna arasında, enerji altyapılarının hedef haline gelmemesini telkin eden, tavsiye eden ve inşallah bu noktada da bir mutabakat sağlanmış olur, bunu çok önemli buluyoruz. Bunun yanı sıra bizim Karadeniz'de çalışan gemilerimiz için tehdit olabilecek işte birtakım deniz mayınlarının veya insansız deniz araçlarıyla alakalı da biz de tedbirlerimizi hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla hem de Sahil Güvenlik Komutanlığımızla almaya gayret ediyoruz. Ama çok riskli ve dikkatli çalışmamız gereken bir dönemde olduğumuzun da farkındayız."

Türkiye'nin en büyük şantiyesi Osman Gazi uğurlanmaya hazırlanıyor

Osman Gazi platformundaki çalışmalara değinen Bakan Bayraktar, tesisin ekim ayı sonuna doğru Karadeniz'de 20 yıl boyunca üretim yapacağı noktaya uğurlanacağını açıkladı.

Filyos'ta yaklaşık 7 bin kişinin mesai harcadığını ve alanın Türkiye'nin en büyük şantiyesi konumunda olduğunu söyleyen Bayraktar, platformun içinde 21 ayrı fabrika barındıran dev bir sanayi tesisi olduğunu kaydetti. Bayraktar, "Yüzer üretim tesisimiz, Osman Gazi yüzer üretim platformumuz, inşallah ekim ayının sonuna doğru Karadeniz'deki görev yerine, Karadeniz'de 20 yıl boyunca üretim yapacağı noktaya inşallah uğurlayacağız buradan. Çok yoğun bir çalışma var. Yani siz de bu bütün sahayı gördünüz, yaklaşık 7 bin kişi şu anda burada çalışıyor. Yani diyebilirim ki şu anda Türkiye'nin en büyük şantiyesi adeta burası. ve biz burada bir yüzer üretim platformu diyoruz ama esas itibarıyla bir sanayi tesisi adeta yapıyoruz. Bu sanayi tesisinin 21 tane ayrı fabrikası var kendi içerisinde. Biz hatırlarsanız 29 Mayıs 2025'te geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın katılımıyla boğazdan bu platformu buraya uğurlamıştık ve burada reaktivasyon sürecini tamamlamaya başlamıştık. İşte onun artık son aşamasına geldik, önümüzde bir aylık bir süre var. İnşallah bunu tamamladıktan sonra dediğim gibi Karadeniz'de görev yapacağı noktaya göndereceğiz ve hedefimiz bu yıl sonu itibarıyla şu gördüğünüz yakma kulesinde ilk gazı inşallah yakacağız ve böylelikle Karadeniz'deki ikinci fazı, Sakarya Gaz Sahasını tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Yeni platformla ekonomiye yılda 3,5 milyar dolarlık dev katkı

Üretim hedefleri ve tesisin ekonomik katkısı hakkında ise Bayraktar şunları kaydetti:

"Osman Gazi yüzer üretim platformumuz bizim Sakarya Gaz Sahasının ikinci fazı. İlk fazda biz yaklaşık 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak üretimi kara tesislerimiz vasıtasıyla yapıyorduk ve şu anda bu devam ediyor. İkinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını doğal gaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız. Tabii şu anda dünyada büyük bir enerji kriziyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Dolayısıyla hem doğal gazda hem petrolde yaşanan bu sancılı, sıkıntılı süreçte, bu kendi üretimimizin artması çok daha farklı bir anlam içeriyor. Bugün arz güvenliği noktasında dünya birçok sıkıntıyla karşı karşıya. Ülkemizi bu ateş çemberinden açıkçası korumaya gayret ediyoruz ve bugüne kadar hamdolsun herhangi bir arıza, bir sıkıntı yaşamadık."

"Depolarımızı doldurduk, kışa hazır durumdayız"

Yaza girerken doğal gaz depolarını dolu hale getirdiklerini ve kışa hazır durumda olduklarını belirten Bakan Bayraktar, "Yaza girerken dahi biz aslında doğal gaz depolarımızı dolu hale getirdik ve kışa hazır durumdayız. Ama bir taraftan da dünyada finansal etkileri, yani doğal gaz fiyatları, petrol fiyatları çok ciddi bir şekilde artmış durumda. Dizel fiyatları artmış durumda. Dolayısıyla bununla alakalı da yani bu tesisin devreye girmesi, şöyle ifade edebilirim, her gün üreteceği gaz yaklaşık 10 milyon dolarlık bugünkü gaz fiyatlarıyla bir mali büyüklüğe tekabül ediyor. Yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak bu yüzer üretim platformunun. Dolayısıyla bu anlamda da ülkemizin ekonomisi için de çok önemli bir tesisi inşallah hayata geçireceğiz. Biraz önce ifade ettim, yoğun bir çalışma var, 7 bin kişi çalışıyor. Günde yaklaşık 6 kilometre kablolama yapılıyor. Toplam bu tesiste 642 kilometre elektrik kablosu var. 30 kilometreye yakın borulama işlemi yapılmış olacak bittiği vakit. Dolayısıyla çok yoğun bir çalışmayı da yürüttüğümüzü burada ifade edeceğim. İnşallah bu faz 2'den sonra da 2028 yılında Osman Gazi'nin bir kardeş platformu gelecek ve üretimimiz 4 katına çıkacak. Onun için de şu anda çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı