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İşte özlediğimiz görüntüler! Beşiktaş-Marsilya maçına damga vuran kare

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İşte özlediğimiz görüntüler! Beşiktaş-Marsilya maçına damga vuran kare
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş ve Fenerbahçeli iki minik taraftar beraber takip etti. Bu anlar büyük beğeni topladı.

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya’yı sahasında konuk eden Beşiktaş, sahada kıyasıya bir mücadeleye imza atarken tribünlerde ise futbolun birleştirici gücünü simgeleyen özel anlar yaşandı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇELİ MİNİK YAN YANA

Tüpraş Stadyumu’ndaki kritik müsabakayı yan yana izleyen Beşiktaş ve Fenerbahçe formalı iki minik taraftar, futbolseverlere unutulmaz bir fair-play tablosu sundu. Ezeli rekabeti bir kenara bırakarak omuz omuza maçı takip eden küçük futbolseverlerin heyecanı ve dostluğu tribündekilerden büyük alkış aldı.

''FUTBOL GÜZELDİR, BİRLİKTE DAHA GÜZEL''

Kısa sürede geniş yankı uyandıran ve binlerce beğeni toplayan bu samimi görüntüler, "Futbol güzeldir, birlikte daha güzel" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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