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Bıçaklı kavgada öldürüldü; ağabeyi ve 2 şüpheli gözaltında

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Bıçaklı kavgada öldürüldü; ağabeyi ve 2 şüpheli gözaltında
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ESKİŞEHİR’in Çifteler ilçesinde Emrah Yakar (25), oto galerisinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde Emrah Yakar (25), oto galerisinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturmada aralarında ağabeyinin de olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çifteler ilçesine bağlı Adalar Mahallesi'nde oto galericilik yapan Emrah Yakar, iş yerinde ağabeyi A.Y. (26), U.Ç. (41) ve A.Y. (21) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yakar, bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Emrah Yakar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kavgaya karıştığı belirtilen ağabey A.Y., U.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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