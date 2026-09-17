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MASAK raporu Eskişehir'de operasyona dönüştü! 6 bin 51 kişinin IBAN bilgisi bahis sitelerinde çıktı

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MASAK raporu Eskişehir'de operasyona dönüştü! 6 bin 51 kişinin IBAN bilgisi bahis sitelerinde çıktı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kumar soruşturmasında, MASAK raporunda 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgisinin yasa dışı bahis sitelerinde görüntülendiği belirlendi. Banka hesap bilgilerinin kullanılmasına ve para nakline aracılık ettiği değerlendirilen 8 şüpheliden 6'sı 15 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adliyeye sevk edildi. Adreslerinde bulunamayan 2 firarinin yakalanması için çalışma sürüyor.

  • MASAK raporunda 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgisinin yasa dışı bahis sitelerinde görüntülendiği belirlendi.
  • Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada 15 Eylül 2026'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı; 2 şüpheli tutuklandı, 4'ü adliyeye sevk edildi.
  • Banka hesap bilgilerinin yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı değerlendirilen 8 şüpheliden 2'si firari olarak aranıyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kumar soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 4'ü adliyeye sevk edildi.

MASAK RAPORU 6 BİN 51 KİŞİYİ ORTAYA ÇIKARDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgilerinin yasa dışı bahis sitelerinde görüntülendiği belirlendi. Bunun üzerine çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde banka hesap bilgilerinin kullanıldığı ve para nakline aracılık ettiği değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 FİRARİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 15 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dün mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Adreslerinde bulunamayan firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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