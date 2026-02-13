İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 13-14 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 ŞUBAT

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi Asena Sokak, Cemal Ulusoy Sokak ve Şehit Ümit Alay Sokak bölgelerinde 13 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Eraslan ve Papatya Sokak ile Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi, Cami, Cevahir, Darcan, Darıca, Demet 3 Sokak, Demet 4 Sokak, Denizler, Dereboyu 2 Sokak, Dumlu 2 Sokak, Dizdar, Erguvan, Gülbahar, Hilal, Karlı, Tepe, Tomruk, Uğurlu, Vadi, Vadi Çıkmazı ve Şamdan 1 Sokak bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Ahmet Yesevi, Aladağ 1 Sokak, Anadolu, Armutlu, Bahtiyar, Birlik 1 Sokak, Dağlar, Eraslan, Gazi 1 Sokak, Hürriyet, Mahmutbey ve Ömür 1 Sokak ile Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi ve Gelincik 1 Sokak bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Krizantem Sokak bölgesinde 07.00 ile 11.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi 1735 Sokak, Alpay Sokak ve Funda Sokak ile Şamlar Mahallesi 2842 Sokak, Funda Sokak, Gonca Sokak, Gülce Çıkmazı, Güleç Çıkmazı, Parıltı Çıkmazı, Çanakkale Şehitleri Sokak, İstiklal Sokak ve İzci Sokak bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi Bahçevan Sokak, Dede Korkut Sokak, Elmadağ Sokak, Ferah Sokak, Filiz Sokak, Gaye Sokak, Hünkar Sokak, Kumsal Sokak, Kuğu Sokak, Motif Sokak, Pekmez Sokak, Çayeli Sokak ve Şafak Sokak bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENLER

Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesi 169 Sokak, 170 Sokak ve 171 Sokak bölgelerinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler ilçesi Birlik Mahallesi 789 Sokak ve 796 Sokak bölgelerinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi 302 Sokak, 303 Sokak, 304 Sokak, 305 Sokak, 306 Sokak, 307 Sokak, 310 Sokak, 311 Sokak, 314 Sokak, 315 Sokak, 317 Sokak, 318 Sokak, 319 Sokak, 320 Sokak, 321 Sokak, 322 Sokak, 323 Sokak, 324 Sokak, Cengiz Topel Sokak ve Şakir Zümre Sokak ile Yeni Mahalle Mahallesi 503 Sokak ve Köşk Sokak ve Şemsipaşa Mahallesi 36 Sokak, 38 Sokak, 39 Sokak, 40 Sokak, 41 Sokak, 43 Sokak, 45 Sokak, 47 Sokak, Cengiz Topel Sokak ve Şakir Zümre Sokak bölgelerinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 805 bölü 1 Sokak, 805 bölü 2 Sokak, 807 Sokak, 810 Sokak, 811 Sokak, 813 bölü 1 Sokak, 827 Sokak, 840 Sokak, 841 bölü 1 Sokak, 854 Sokak, 858 bölü 1 Sokak, 859 Sokak, 859 bölü 1 Sokak, 861 Sokak, 914 Sokak, 915 Sokak, 916 Sokak, 917 Sokak, 918 Sokak, 919 Sokak, 925 Sokak, 926 Sokak, 927 Sokak, 928 Sokak, 929 Sokak, 930 Sokak, 955 Sokak, 956 Sokak ve Şehit Sezer Önder Sokak bölgelerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜNGÖREN

Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi Bağcılar Sokak, Ege Sokak, Sönmez Sokak ve Şafak Sokak bölgelerinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fidan Sokak, Gülsever Sokak, Savaş Sokak, Çam Sokak, Çınar Sokak, Limon Sokak, Zeki Sokak, Güldalı Sokak, Selvi Sokak ve Nadide Sokak bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.