Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti

Güncelleme:
"Aishe" sahne adıyla tanınan genç rapçi Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti. Acı haberi, genç şarkıcının sosyal medya hesabından paylaşım yapan kardeşi, "Ben kardeşiyim ablam vefat etti. Başımız sağolsun" sözleriyle duyurdu. Kendine has tarzıyla bilinen genç rapçinin ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RAP DÜNYASININ ACI GÜNÜ: 'AISHE' ADIYLA TANINAN TUĞÇE AYŞE GÜLER HAYATINI KAYBETTİ

Müzik dünyasında "Aishe" sahne adıyla tanınan genç rap sanatçısı Tuğçe Ayşe Güler’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı hedefleyen genç sanatçının ani vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini ve müzik camiasını üzüntüye boğdu.

ACI HABERİ KARDEŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Genç sanatçının vefatına dair ilk acı haber, kendisine ait olan ve onaylı "aishesong" kullanıcı adlı resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı. Tuğçe Ayşe Güler'in sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan kardeşi, vefat haberini şu kısa ve üzücü sözlerle kamuoyuna duyurdu:

"Ben kardeşiyim ablam vefat etti. Başımız sağolsun."

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Genç yaşta gelen bu ani ölümün ardından, müzikseverler ve sanatçının takipçileri ölüm nedenini araştırmaya başladı. Ancak genç rapçinin ani ölüm sebebi hakkında aile veya resmi makamlar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada spekülasyonlara yol açan iddialara karşın, ölümün arkasındaki nedene dair netleşmiş bir detay bulunmuyor.

Elif Yeşil
