İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 13-14 Mayıs 2026 İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bahçelievler

Merkez Zafer Mahallesi’nde Bingöl, Emir Sultan ve Sarmaşık 1 sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bakırköy

Yeşilköy Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak’ta 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yenimahalle Mahallesi’nde 10 Temmuz Sokak, Yeşilköy Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak ve Şenlikköy Mahallesi Otlukbeli Sokak’ta aynı tarihler arasında bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Zeytinburnu

Gökalp Mahallesi’nde 42/4, 58/3 ve 58/5 sokaklarında, Nuri Paşa Mahallesi’nde 228, 233, 58 Bulvarı, 58/7, 59, 60, 60/2, 60/3, 61, 61/2, 63, 64/2, Merv, Sebahattin Zeren ve İsa Yusuf Alptekin sokaklarında, Yenidoğan Mahallesi’nde ise çok sayıda sokakta 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkezefendi Mahallesi’nde Dere, Fırın, Hamam Çıkmaz, Merkezefendi, Mevlevihane ve Mevlevihane Çıkmaz sokaklarında aynı tarihte bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beştelsiz, Gökalp, Merkezefendi, Seyitnizam, Telsiz ve Yenidoğan mahallelerinde belirtilen çeşitli sokaklarda da 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Dereağzı Mahallesi’nde Baraj, Egemen, Gülsüm, Halit, Hasan Tahsin, Hızır, Karacaoğlan, Keman, Korukent, Meral, Mermer, Mızrak, Muhsin, Nene Hatun, Onay, Rota, Sadık, İnanç, İrem ve Şevket sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

Celaliye Mahallesi Bağdat Sokak’ta, Kamiloba Mahallesi’nde çok sayıda sokakta ve Kumburgaz Mahallesi’nde Aydın 3, Millet 2, Sınır ve Çise sokaklarında 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Mayıs Mahallesi’nde Gölboyu, Kamer, Miray, Ünsal ve İstanbul 1 sokaklarında, Dizdariye Mahallesi’nde ise çeşitli sokaklarda aynı tarihler arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Tuna Mahallesi’nde 651 Çıkmazı, 667, 668, Mahmutbey ve Sakarya sokaklarında 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Havaalanı Mahallesi’nde Gözlet ve Göztepe sokaklarında aynı saatlerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Menderes Mahallesi’nde 381 ve 384 sokaklarında 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Oruçreis Mahallesi’nde 568, 576 ve 579 sokaklarında ise saat 09.00 ile 16.30 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi ile Karadeniz Mahallesi’nde belirtilen çeşitli sokaklarda 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer

Kumköy Mahallesi’nde Akdağ, Aksel, Atmaca, Ayça, Bağlareli, Demirciköy, Gezen, Kale, Kamışlık Deresi, Katmer, Kumderesi, Orkinos, Pilavkaya, Su Terazisi, Tambura, Taşkın, Totak ve Uyum sokaklarında 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Rumelifeneri Mahallesi’nde çok sayıda sokakta aynı tarihler arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Poligon Mahallesi’nde Düzgün, Erdem, Eserci, Girne, Poligon, Sevim, Sezgin, Yenigün ve Çakmak sokaklarında, İstinye Mahallesi’nde ise Borsa, Emek, Kaplıcalar, Samanyolu, Talih ve Öğretmen sokaklarında 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

Cebeci Mahallesi 2564 Sokak’ta ve Malkoçoğlu Mahallesi’nde 314, 315, 316, Eski Edirne Asfaltı ve Zafer sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde 2255 ve 2261 sokaklarında ise 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.