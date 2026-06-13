İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 13-14 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Ömerli Mahallesi'nde bulunan sokaklarda, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilecektir.

Bağcılar

15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493. ve 1500. sokaklar ile Gülbahar Sokak'ta, 14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar 1. Sokak ve Matbaacılar 2. Sokak'ta, 14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan Kışla Sokak'ta, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beyoğlu

Hacıahmet Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Deresi Sokak'ta, 14 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında TEİAŞ çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Oruçreis Mahallesi'nde bulunan Giyimkent 16. Sokak'ta, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 ile 19.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören

Akıncılar Mahallesi'nde bulunan Aşıklar Çıkmazı, Posta Sokak, Salcı Sokak ve Şair Sokak ile Haznedar Mahallesi'nde bulunan Posta Sokak'ta, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güneştepe Mahallesi'nde bulunan Denizci Sokak, Müşküle Sokak ve Zühre Sokak'ta, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güneştepe Mahallesi'nde bulunan Soylu Sokak ile Merkez Mahallesi'nde bulunan İkbal Sokak'ta, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Şişli

Merkez Mahallesi'nde bulunan Abide-i Hürriyet Caddesi, Büyükdere Caddesi, Palazoğlu Sokak ve Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel Sokak'ta, 14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Mahallesi'nde bulunan Birahane Sokak'ta, 14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.