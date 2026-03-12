İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 12-13 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında bakım çalışması ve önleyici bakım nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Merkez Hastane Mahallesi Küçük Çiftlik Sokak ile Ömerli Mahallesi Dersaadet Sokak etkilenmektedir.

Ayrıca yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışmaları kapsamında Ömerli Mahallesi genelinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Bunun yanında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, İmrahor Mahallesi ve İslambey Mahallesi sınırları içinde bulunan çok sayıda sokakta saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında bakım çalışması ve önleyici bakım kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Mehterçeşme Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi içerisinde bulunan çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Yatırım kapsamında yeni trafo merkezi tesisi çalışmaları nedeniyle İncirtepe Mahallesi 241, 243, 250 ve 251. sokaklarda saat 07.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle Çınar Mahallesi ile Örnek Mahallesi'nde bulunan bazı sokaklarda saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Aynı kapsamda Akşemseddin Mahallesi ve İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bazı sokaklarda da saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Bakım ve önleyici bakım çalışmaları kapsamında Akçaburgaz Mahallesi ile İncirtepe Mahallesi'nin bazı sokaklarında saat 08.30 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Aynı çalışma kapsamında Hacı Bostan Sokak'ta elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan 2468, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2477 ve 2657. sokaklar ile Soğuksu ve Turgut sokaklarda da saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Ayrıca Göztepe Mahallesi İnönü Sokak ile Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bazı sokaklarda önleyici bakım çalışmaları nedeniyle aynı saatler arasında elektrik kesintisi yapılmaktadır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Mart 2026 tarihinde Ziya Gökalp Mahallesi'nde yatırım kapsamında yürütülen SCADA ve OSOS sistem çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Aynı mahallede yürütülen önleyici bakım çalışmaları nedeniyle saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılmaktadır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Mart 2026 tarihinde Yakuplu Mahallesi 10. Sokak'ta yatırım kapsamında yürütülen SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Sahil Mahallesi II. Beyazıt Sokak'ta bakım ve önleyici bakım çalışmaları kapsamında saat 08.30 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılmaktadır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Mart 2026 tarihinde Gümüşpala Mahallesi Hacıbey Sokak'ta bakım ve önleyici bakım çalışmaları nedeniyle saat 08.30 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Mart 2026 tarihinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle Bahçeköy Yeni Mahallesi ile Bahçeköy Merkez Mahallesi'nde bulunan çok sayıda sokakta saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Bahçeköy Yeni Mahallesi'nde bulunan bazı sokaklarda da aynı saat aralığında elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Uskumruköy Mahallesi'nde kapsamlı havai hat bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Zekeriyaköy Mahallesi'nde abone ve şube bağlantısı çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılmaktadır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Mart 2026 tarihinde Merkez Mahallesi Havuzlu Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanmaktadır.