İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 12-13 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Hadımköy Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Hadımköy Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Sokak'ta 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan Aziziye, Veli ve Yenice sokaklarında 12 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

BAĞCILAR

15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan 1406, 1417, 1418, 1419, 1442, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464 ve İstiklal Sokak'ta 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında dönüşüm çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılmaktadır.

15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Sokak'ta 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

BAŞAKŞEHİR

Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 115. Sokak ile Avşar, Aybek, Aydemir, Burçak, Gülten, Kale, Kızılırmak, Melen, Osmanlı, Uğur ve Yavuz sokaklarında 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi amacıyla elektrik kesintisi yapılmaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Aşık Veysel, Darpane, Deva, Ela, Ersoy, Gaziler, Gülşen, Gümüş, Güvercin, Hasan Tahsin, Kıvanç, Konuksever, Mert, Merve, Mithat Paşa, Serçe, Sessiz, Sevgi, Seçkin, Sungur, Sibel, Sistem, Turna, Vicdan, Vilda, Yavuz, Yiğit, Ziya Gökalp ve Özel sokaklarında 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.05 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Kavaklı Mahallesi Mesire Sokak ile Sahil Mahallesi'nde bulunan Akide, Günay, II. Beyazıt, Marmara, Yiğitler ve İstek sokaklarında 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Yakuplu Mahallesi 10. Sokak'ta 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Yakuplu Mahallesi'nde bulunan 194. Sokak, 57. Sokak, Kanuni Sokak, Sancaktar Sokak ve Yakuplu Sokak'ta 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Yakuplu Mahallesi Birlik Sokak ve Dereboyu Sokak'ta 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Akvaryum, Aytaç, Aşık Veysel, Begüm, Bostan, Darpane, Deniz, Deva, Duygu, Ebru, Ela, Emiroğlu, Erdinç, Ersoy, Fedai, Gaziler, Göktürk, Gökçe, Gözde, Gülşen, Gümüş, Güneş, Gürbüz, Güvercin, Hasan Tahsin, Hürmüz, Işıl, Kale, Kıvanç, Konuksever, Mert, Merve, Morlale, Mimar, Mithat Paşa, Okan, Sebat, Servet, Serçe, Sessiz, Sevgi, Seçkin, Sungur, Sibel, Sinem, Sistem, Tavşanlı, Turna, Ufuk, Venüs, Vicdan, Vilda, Yavuz, Yiğit, Ziya Gökalp, Özel, Özkan ve İhsan sokakları ile Sahil Mahallesi'nde bulunan Adalet, Aktoprak ve Çelebi sokaklarında 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Gürpınar Mahallesi Sultan Sokak'ta 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Yakuplu Mahallesi 10. Sokak'ta 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

ESENLER

Oruçreis Mahallesi Tekstilkent bölgesinde 12 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 05.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmıştır.

ESENYURT

Balıkyolu Mahallesi'nde bulunan 470, 474, 475, 476, 477, 482, 483 ve 531. sokaklar; Sultaniye Mahallesi'nde bulunan 609, 617, 689 ve 705. sokaklar ile Aşık Şenlik Sokak; Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan 716, 717, 726, 727, 754 ve 800. sokaklar ile Hacı Bektaş Veli Sokak; Yenikent Mahallesi'nde bulunan 607, 690, 693, 694, 695, 696, 697, 698 ve 699. sokaklar ile Aşık Şenlik Sokak, Gazi Osman Paşa Sokak ve Hacı Bektaş Veli Sokak'ta 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan 2136. Sokak, Gençlik Sokak ve Mustafa Kemal Sokak'ta 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

GÜNGÖREN

Akıncılar Mahallesi'nde bulunan Aşıklar Çıkmazı, Posta Sokak, Salcı Sokak ve Şair Sokak ile Haznedar Mahallesi Posta Sokak'ta 13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güneştepe Mahallesi Denizci Sokak, Müşküle Sokak ve Zühre Sokak'ta 13 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güneştepe Mahallesi Soylu Sokak ile Merkez Mahallesi İkbal Sokak'ta 13 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.