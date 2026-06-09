İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 10-11 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Haraççı Mahallesi'nde Azzam, Katip Çelebi, Mabet, Maltepe ve Tarhan sokaklarında; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ise Abant, Berna, Bilgin, Canfeda, Maltepe, Yazgı, Zihni sokaklarında 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hacımaşlı Mahallesi'nde Haraççı Hadımköy Yolu üzerinde, Haraççı Mahallesi'nde ise Haraççı Hadımköy Yolu ve Kandilli sokaklarında 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Adnan Menderes Mahallesi'nde Alpdemir, Gayrettepe, Gölkaya, Güzeltepe, Kurşunlu, Samantepe, Seyrantepe, Sultan Çelebi Mehmet, Talip, Vezirtepe ve Yahya Kemal sokaklarında 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hadımköy Mahallesi'nde Aşkınay, Bedirhan, Biruni, Ferman, Fethi Paşa, Hünkar, Kayacık, Okan, Oluşum, Safiye Ayla, Süleyman Şah, Süleymaniye, Tuğcu, Uzay ve Varol sokaklarında 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Deliklikaya Mahallesi'nde Deliklikaya, Hızır, Hizmet, Kayabaşı, Marangoz, Sabır ve Sahra sokaklarında 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Deliklikaya Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hadımköy ve Sazlıbosna mahallelerinde yer alan çok sayıda sokakta 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hadımköy Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı, saat 09.00 ile 18.00 arasında ise önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Anadolu, Arnavutköy Merkez ve Mavigöl mahallelerinde yer alan çok sayıda sokakta 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yassıören Mahallesi'nde Fırat Sokak ve çevresinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yeşilbayır Mahallesi'nde Akağaç, Cami, Defne, Ihlamur, Karaçam, Kuleli, Oğuzhan, Sekoya, Uzundere ve Yeşilbayır sokaklarında 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AVCILAR

Tahtakale Mahallesi'nde Faruk Nafiz Çamlıbel Sokak'ta 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Tahtakale Mahallesi'nde Akarsu, Aladağ, Anıt, Buse, Bilim, Binboğa, Göksun, Gün, Keklik, Mehmetçik, Meyveli, Sakin, Sarmaşık, Saygın, Sevda, Temel ve Yoluç sokaklarında 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Firuzköy Mahallesi'nde çok sayıda sokakta 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAĞCILAR

Bağlar Mahallesi'nde 62. Sokak ve Şehit Hasan Uzun Sokak'ta 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAKIRKÖY

Basınköy Mahallesi'nde Gülistan Sokak'ta, Yenimahalle'de 10 Temmuz Sokak'ta ve Yeşilköy Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı Sokak'ta 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Güvercintepe Mahallesi'nde 1127. Sokak'ta 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kayabaşı ve Şamlar mahallelerinde çok sayıda sokakta 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kayabaşı Mahallesi'nde Tomurcuk ve İstiklal sokaklarında 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEŞİKTAŞ

Kuruçeşme, Ortaköy ve Ulus mahallelerinde Ahmet Adnan Saygun Caddesi ile bağlantılı bazı sokaklarda 10 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akat Mahallesi'nde Nisbetiye, Selçuklar, Yeşerti ve Yeşim sokaklarında 10 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bebek Mahallesi'nde Cevdetpaşa Sokak'ta 10 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENLER

Oruçreis Mahallesi'nde Giyimkent bölgesindeki sokaklarda 10 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

Fatih ve Üçevler mahallelerinde çok sayıda sokakta 10 Haziran 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güzelyurt, Mehmet Akif Ersoy ve Mehterçeşme mahallelerinde bazı sokaklarda 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Örnek Mahallesi'nde 1368. Sokak'ta 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi, İstiklal ve Şehitler mahallelerinde çok sayıda sokakta 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜNGÖREN

Gençosman ve Merkez mahallelerinde yer alan bazı sokaklarda 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KAĞITHANE

Hamidiye ve Seyrantepe mahallelerinin bazı bölgelerinde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çeliktepe Mahallesi'nde Buhara, Depo Arkası, Derya, Fatih Sultan Mehmet, Han, Karahisar, Kubilay, İmalat, Şairane ve Şehit Doğan Ayaz sokaklarında 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İlçe merkezindeki bazı bölgelerde 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SULTANGAZİ

50. Yıl Mahallesi'nde 2004. ve 2005. sokaklarda 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.