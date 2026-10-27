İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM! İsrail seçimlerinde kim önde, sonuçlar ne zaman belli olacak?

İsrail'de 26. Knesset'in 120 üyesini belirlemek üzere gerçekleştirilen genel seçimlerde gözler oy sayımına ve partilerin sandalye dağılımına çevrildi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi arasındaki yarış yakından takip ediliyor. Seçim öncesi anketlerde Yashar Partisi'nin Likud'un az farkla önünde görünmesine rağmen yeni hükümetin hangi siyasi blok tarafından kurulacağı henüz netleşmiş değil. Peki, İsrail seçimlerinde kim önde, sonuçlar ne zaman belli olacak? İsrail seçimlerine dair son dakika gelişmeleri haberimizde.

İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

İsrail'de 27 Ekim 2026 Salı günü düzenlenen genel seçimlerde, ülkenin parlamentosu Knesset'in 120 sandalyesi için oy kullanılıyor. Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceği ve yeni hükümetin hangi ittifak tarafından kurulacağı öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Seçim öncesinde yayımlanan kamuoyu araştırmalarında, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un liderliğindeki merkezci Yashar Partisi ile Netanyahu'nun Likud Partisi arasındaki yarışın yakın olduğu görülüyordu. Ancak bir partinin en fazla oyu alması, tek başına hükümeti kurabileceği anlamına gelmiyor. İsrail'in parlamenter sisteminde hükümetin kurulabilmesi için Knesset'teki milletvekili dağılımı ve siyasi partiler arasında sağlanacak destek belirleyici oluyor.

Seçim sonuçlarının değerlendirilmesinde yalnızca partilerin aldığı oylar değil, sağ ve muhalif blokların toplam sandalye sayıları da önem taşıyor. Knesset'te çoğunluk için 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bu nedenle sandık çıkış anketleri ve ilk oy sayım verilerinin ardından koalisyon ihtimalleri de gündeme gelecek.

İSRAİL SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

İsrail seçimlerinde yarışın öne çıkan isimleri, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot olarak dikkat çekiyor. Netanyahu, Likud Partisi ve sağ blokla seçime girerken Eisenkot, Yashar Partisi liderliğinde muhalefet cephesinde yer alıyor.

Seçim öncesi son anketlerde Yashar Partisi'nin Likud'un az farkla önünde olduğu görülüyordu. Bununla birlikte anket sonuçları, seçimde kesin olarak hangi partinin önde olduğunu veya hangi bloğun hükümeti kuracağını göstermiyor. Sandık çıkış anketleri ilk işaretleri verecek olsa da resmî sonuçların açıklanmasıyla birlikte sandalye dağılımı daha net ortaya çıkacak.

İsrail'de seçmenler doğrudan başbakanı değil, parlamentoda temsil edilmesini istedikleri parti listesini seçiyor. Bu nedenle en fazla oyu alan partinin lideri otomatik olarak başbakan olmuyor. Hükümeti kurabilecek desteği elde etmek, seçim sonrasındaki siyasi sürecin temel koşulunu oluşturuyor.

İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İsrail'de oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de sona ermesinin ardından televizyon kanallarının sandık çıkış anketlerini açıklaması bekleniyor. Türkiye saatiyle 23.00 civarında gündeme gelmesi beklenen bu veriler, partilerin muhtemel sandalye dağılımına ilişkin ilk tahminleri ortaya koyacak.

İlk tahminlerin ardından resmî oy sayımı devam edecek. Gece boyunca açıklanacak verilerle partilerin oy oranları ve sandalye hesaplamaları netleşmeye başlayacak. Ancak seçim sonuçlarının kesinleşmesi, oyların tamamının sayılması ve sandalye dağılımının hesaplanması nedeniyle daha uzun sürebilecek.

Reuters'ın seçim günü aktardığı bilgilere göre, nihai sayımın 30 Ekim'e kadar tamamlanması, resmî sonuçların ise 4 Kasım 2026'da yayımlanması bekleniyor. Bu nedenle sandık çıkış anketleri ile kesin seçim sonuçlarının birbirinden ayrılması gerekiyor.

İSRAİL SEÇİMİNDE OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

İsrail'de 27 Ekim 2026 tarihinde yapılan genel seçimlerde oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de sona ermesi planlandı. Türkiye ile İsrail arasındaki saat farkı nedeniyle sandıkların kapanışı Türkiye saatiyle 23.00'e denk geliyor.

Sandıkların kapanmasının ardından ilk sandık çıkış anketlerinin yayımlanması ve oy sayımına ilişkin verilerin açıklanmaya başlaması bekleniyor. İlk veriler, partilerin Knesset'teki olası sandalye dağılımını değerlendirmek açısından önem taşıyor. Bununla birlikte kesin tablo, resmî sayım sürecinin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.

İSRAİL'DE SEÇİM SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

İsrail'de genel seçimler, orantılı temsil sistemine göre gerçekleştiriliyor. Seçmenler doğrudan bir milletvekili veya başbakan için değil, siyasi partilerin oluşturduğu listeler için oy kullanıyor. Partilerin Knesset'te kazanacağı sandalye sayısı, aldıkları oyların oranına göre hesaplanıyor.

Bir siyasi partinin parlamentoda temsil edilebilmesi için geçerli oyların en az yüzde 3,25'ini alması gerekiyor. Bu seçim barajını aşamayan partiler sandalye kazanamıyor. Barajı geçen partiler arasında ise oy oranlarına göre sandalye dağılımı yapılıyor.

Knesset toplam 120 sandalyeden oluşuyor. Bir siyasi blokun hükümeti kurabilmesi için en az 61 milletvekilinin desteğini sağlaması gerekiyor. Tek bir partinin bu sayıya ulaşamaması durumunda farklı partiler arasında koalisyon görüşmeleri yürütülüyor. Bu nedenle seçim gecesi ortaya çıkan oy dağılımı, hükümetin kim tarafından kurulacağını tek başına kesinleştirmeyebiliyor.

İSRAİL'İN YENİ BAŞBAKANI NASIL SEÇİLECEK?

İsrail'de başbakan doğrudan halk oylamasıyla seçilmiyor. Genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle görüşerek hükümeti kurma sürecini başlatıyor.

Görüşmelerin ardından cumhurbaşkanı, hükümeti kurma ihtimalinin en yüksek olduğunu değerlendirdiği adaya görev veriyor. Adayın, Knesset'te çoğunluğun desteğini sağlayabilecek bir hükümet oluşturması gerekiyor. Bu süreçte seçim sonuçları kadar partilerin koalisyon görüşmeleri ve diğer siyasi aktörlerden alacakları destek de önem taşıyor.

Hükümet kurma görüşmelerinin sonuçlanması zaman alabiliyor. Partilerin sandalye sayıları çoğunluğu sağlayacak bir ittifak oluşturmaya yetmezse siyasi müzakereler uzayabiliyor. Yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin geçici hükümet olarak görevini sürdürmesi mümkün oluyor.

NETANYAHU VE RAKİPLERİ HÜKÜMET KURAMAZSA NE OLUR?

İsrail seçimlerinin ardından hiçbir siyasi liderin gerekli desteği sağlayamaması durumunda hükümet kurma süreci çıkmaza girebilir. Böyle bir durumda farklı adaylar ve siyasi partiler arasında yeni görüşmeler yapılabilir. Koalisyon kurma girişimlerinin başarısız olması ve parlamentoda işleyen bir hükümetin oluşturulamaması halinde yeniden seçim seçeneği gündeme gelebilir.

Bu süreçte mevcut hükümet, yeni bir hükümet kurulana kadar geçici olarak görevini sürdürebilir. Dolayısıyla seçim gecesi ortaya çıkacak sonuçlar, siyasi sürecin başlangıcını oluştursa da İsrail'in yeni başbakanının ve hükümetinin belirlenmesi için koalisyon görüşmelerinin de tamamlanması gerekiyor.