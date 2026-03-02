İsrail İran SON DAKİKA! İsrail İran savaşında son durum nedir? ABD-İsrail-İran savaşı üçüncü gün!

Orta Doğu'da tansiyon en üst seviyeye çıktı. İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını duyurması, bölgedeki çatışmaları daha da geniş bir cepheye taşıdı. İsrail tarafından yapılan resmi açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle savaş uçaklarının Tahran'daki hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası gerçekleştireceği bildirildi. İsrail İran savaşında son durum nedir? ABD-İsrail-İran savaşı üçüncü gün! Detaylar...

İSRAİL İRAN SON DAKİKA!

İsrail ordusu, gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Askeri istihbaratın koordinasyonunda yürütülen operasyonların süreceği belirtilirken, saldırıların kapsamı hakkında ayrıntı paylaşılmadı.

İran basını ise Tahran ve batısında bulunan Kerec kentinden patlama seslerinin geldiğini bildirdi.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait balistik füze rampalarının imha edildiği anlara ilişkin görüntüler yayımladı. Görüntüler, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı.

Paylaşımda, İran'ın balistik füze kapasitesinin uzun yıllardır tehdit oluşturduğu ifade edilirken, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yürütüldüğü belirtildi.

İSRAİL İRAN SAVAŞINDA SON DURUM NEDİR?

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef aldığını ileri sürdü. Yazılı açıklamada, gece saatlerinde düzenlenen saldırılarda örgütün üst düzey kadrolarının hedef alındığı iddia edildi.

Ayrıca Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla yerleşim birimine yönelik saldırı tehdidinde bulunuldu. İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, bölge sakinlerine evlerini terk etmeleri ve en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısı yaptı.

Bu açıklamanın ardından binlerce kişinin ülkenin kuzeyine doğru hareket ettiği bildirildi. Lübnan Başbakanı Neccaf Selam (Nevvaf Selam), yaşanan gelişmeler üzerine kabineyi acil toplantıya çağırdı. Resmi haber ajansı NNA'ya göre toplantıda gece boyunca yaşanan gelişmeler ve alınacak önlemler ele alınacak.

İsrail, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini duyurdu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan'dan İsrail'e ilk kez saldırı düzenlendiği bildirildi.





Güney Kıbrıs'taki İngiliz Üssünde Patlama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan İngiltere'ye ait Akrotiri Hava Üssü'nde patlama meydana geldi.

İngiltere Savunma Bakanlığı kaynakları, patlamanın kamikaze dron kaynaklı olduğunu değerlendirdi. Üste alarm sistemlerinin devreye girdiği ve uçakların önleme amacıyla havalandığı öğrenildi. GKRY yetkilileri, olayda can kaybı yaşanmadığını ve kısmi hasar oluştuğunu açıkladı. Akrotiri Üssü, İngiltere'nin ülke dışındaki en büyük askeri üslerinden biri olarak biliniyor.

İran'dan BM'ye Resmi Başvuru

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben yazdığı mektupta, İran lideri Ali Hamaney'e yönelik eylemlerin uluslararası hukuk ve 1973 tarihli Uluslararası Koruma Altındaki Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirtti.

İran tarafı, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Pakistan'da Sokağa Çıkma Yasağı

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesindeki Skardu kentinde gösteriler sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gösterilerin, İran lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürüldüğü iddialarının ardından başladığı bildirildi.

Bölgedeki BM ofislerine saldırılar düzenlendiği, bazı kamu binalarının ateşe verildiği aktarıldı. Yetkililer, yabancı turistlerin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve bazı yolların kapatıldığını açıkladı.

ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞI ÜÇÜNCÜ GÜN

Çatışmaların üçüncü gününde bölgesel etkiler daha belirgin hale geldi. ABD'nin İran'a ait balistik füze rampalarını hedef alması, İsrail'in Tahran ve Lübnan'daki operasyonları genişletmesi ve Güney Kıbrıs'taki askeri üsse yönelik patlama, krizin çok cepheli bir boyuta ulaştığını gösteriyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakere iddialarını yalanladı ve "ABD ile müzakere yapmayacağız" açıklamasında bulundu. Laricani ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Bölgedeki gelişmeler anbean takip edilirken; İran, İsrail, Lübnan, ABD ve Pakistan hattında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Diplomatik temasların seyri ve askeri operasyonların kapsamı, önümüzdeki saatlerde krizin yönünü belirleyecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor.