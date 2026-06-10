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Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim

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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği suçlamasıyla hapis cezası alan, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Kadıköy'de gittiği mekandan, "Failler dışarı" sloganları eşliğinde kovulan ünlü oyuncu Ozan Güven'e yakın arkadaşı Zafer Algöz'den destek geldi. Algöz, "Birinin kendisini yargının üstünde görüp bir başkasını yargılaması hoş değil. Ozan beyefendilik göstermiş, kendini tutmuş. Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim." dedi.

İstanbul Kadıköy'de gittiği bir mekânda, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle protesto edilip sloganlarla dışarı çıkarılan Ozan Güven'e, yakın arkadaşı Zafer Algöz'den destek geldi. Algöz, bir kişinin kendisini yargının üstünde görerek başka birini yargılamasının doğru olmadığını söyledi.

"OZAN BEYEFENDİLİK GÖSTERMİŞ"

Ozan Güven'in olay sırasında sakin kaldığını belirten Algöz, oyuncunun beyefendilik gösterdiğini ifade etti. Algöz, "Birinin kendisini yargının üstünde görüp bir başkasını yargılaması hoş değil. Ozan beyefendilik göstermiş, kendini tutmuş. Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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