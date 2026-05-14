İl dışı tayin BAŞVURU EKRANI: İl dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu neden, nasıl yapılır? İl dışı öğretmen atama şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Binlerce öğretmeni ilgilendiren il dışı atama süreci elektronik başvuru üzerinden yürütülecek. Başvurular, hizmet puanı üstünlüğü ve tercih edilen kontenjanlara göre değerlendirilecek. Peki, İl dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu neden, nasıl yapılır? İl dışı öğretmen atama şartları neler? İl dışı tayin başvuru ekranı haberimizde.

İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

MEB’in açıkladığı takvime göre 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 14 Mayıs 2026 tarihinde başladı. Süreç 20 Mayıs 2026 saat 16.00’ya kadar devam edecek.

Başvurular tamamen elektronik ortamda alınırken, öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanları atama sürecinde belirleyici olacak. Değerlendirmeler, ilan edilen kontenjanlar doğrultusunda yapılacak.

İL DIŞI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları MEBBİS sistemi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Öğretmenler sisteme giriş yaparak kişisel bilgilerini kontrol ediyor ve tercih işlemlerini tamamlıyor.

Süreçte en fazla 40 eğitim kurumu seçme hakkı bulunuyor. Tercihler tamamlandıktan sonra başvuru elektronik olarak onaylanıyor ve sistem üzerinden kayda alınıyor.

İL DIŞI TAYİN BAŞVURU EKRANI

İl dışı tayin başvuru ekranı, MEB Personel Genel Müdürlüğü entegrasyonu ile erişime açıldı. Bu ekran üzerinden öğretmenler başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve süreci takip edebiliyor.

Ayrıca hizmet puanı bilgileri, görev yeri detayları ve tercih işlemleri aynı sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Tüm işlemler dijital ortamda yürütülüyor.

İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA ŞARTLARI NELER?

İl dışı yer değiştirme başvurularında belirli hizmet süresi şartları uygulanıyor. Kadrolu öğretmenlerin görev yaptıkları ilde en az 3 yıl çalışmış olması gerekiyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için ise toplamda 4 yıllık hizmet süresi şartı aranıyor. Hizmet puanı hesaplamasında 20 Mayıs 2026 tarihi esas alınıyor ve atamalar puan üstünlüğüne göre yapılıyor.

2026 ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

2026 yılı yer değiştirme takvimi kapsamında farklı atama türleri için süreçler belirlenmiş durumda.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme 4–6 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınırken sonuçlar 11 Mayıs’ta açıklanacak. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci 14–20 Mayıs arasında yürütülürken sonuçlar 22 Mayıs 2026’da duyurulacak. Alan değişikliği başvuruları Nisan ayında tamamlanacak ve norm kadro fazlası atamaları Ağustos ayında gerçekleştirilecek.

İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından il dışı öğretmen atama sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar MEB’in resmi personel sistemi üzerinden erişime açılacak.

Ataması yapılan öğretmenler için ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak. Bu süreçten sonra öğretmenler yeni görev yerlerinde göreve başlayacak.