İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI 2026 (personel.meb.gov.tr) İkinci il dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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İl dışı atama sonuçları için bekleyiş sona eriyor. MEB'in 2026 yılı ikinci il dışı isteğe bağlı yer değiştirme takviminde sonuçların ilan edileceği tarih 25 Eylül olarak belirlendi. Peki, İl dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İl dışı atama sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI (meb.gov.tr)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026 yılı ikinci il dışı isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin takvim yayımlandı. Buna göre öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alındı. Atama işlemleri ve sonuçların ilanı için belirlenen tarih ise 25 Eylül 2026 oldu.

Öğretmenlerin yakından takip ettiği ikinci il dışı tayin sonuçları, MEB’in belirlediği takvim doğrultusunda Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden ilan edilecek.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılı ikinci il dışı isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında atama işlemlerinin 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlandı. MEB’in yayımladığı duyuruda, öğretmenlerin yer değiştirme tercihlerinin 23-24 Eylül tarihlerinde alınacağı ve atamaların 25 Eylül’de yapılacağı belirtildi.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre 2026 yılı ikinci il dışı isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları 25 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğretmenlerin tercih işlemleri ise 23 Eylül'de başladı ve 24 Eylül 2026 saat 16.00'da sona erdi.

Aynı takvim kapsamında ilişik kesme işlemleri için de 25 Eylül 2026 tarihi belirlendi.

MEB Bakanı Yusuf Tekin de yaptığı açıklamada ikinci il dışı isteğe bağlı yer değiştirme tercihlerinin 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacağını, atama işlemlerinin ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

HANGİ İLLER TERCİH KAPSAMINDA?

MEB duyurusunun ekinde yer alan il listesinde ikinci il dışı isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında şu 12 il bulunuyor:

Ağrı

Ardahan

Bitlis

Hakkâri

Iğdır

İstanbul

Kars

Muş

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

Van

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

İkinci il dışı tayin sonuçları, MEB Personel Genel Müdürlüğünün personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Öğretmenler, sonuçlar açıklandığında kişisel bilgileriyle sistem üzerinden atama durumlarını takip edebilecek.

MEB tarafından yayımlanan 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunda, tercihlerin 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacağı ve atama işlemlerinin 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Öğretmenler sonuç duyurusunu MEB'in resmi internet siteleri üzerinden takip edebilecek.