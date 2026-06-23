ABD’de yürütülen geniş kapsamlı Medicare dolandırıcılığı soruşturmasında adı geçen İbrahim Haldun Hilmi, yetkililerin iddiasına göre sağlık sistemi üzerinden milyarlarca dolarlık bir yasa dışı planın organizatörleri arasında yer almakla suçlanmaktadır. ABD makamları tarafından yapılan açıklamalarda Hilmi’nin, özellikle Medicare sistemini hedef alan finansal bir yapılanmanın kritik isimlerinden biri olduğu belirtilmiştir. Peki, İbrahim Hilmi kimdir? Dolandırıcı İbrahim Hilmi nereli, kaç yaşında? Detaylar...

DOLANDIRICI İBRAHİM HİLMİ KİMDİR?

FBI Direktörü Kash Patel tarafından yapılan açıklamalara göre İbrahim Haldun Hilmi, ABD tarihindeki en büyük sağlık sigortası dolandırıcılığı dosyalarından biri kapsamında yargılanmaktadır. Soruşturma dosyasında yer alan iddiaya göre Hilmi, yaklaşık 3,7 milyar dolarlık bir dolandırıcılık planının organizasyonunda rol almakla suçlanmaktadır.

Mayıs 2025’ten itibaren firari durumda olduğu belirtilen Hilmi’nin, ABD ve Türkiye arasındaki iş birliği sonucunda yakalanarak ABD’ye iade edildiği ifade edilmiştir. ABD’li yetkililer, operasyonun FBI Miami Ofisi, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye’deki güvenlik birimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştır.

İBRAHİM HİLMİ OLAYI NEDİR?

İbrahim Haldun Hilmi’nin adı, ABD’de yürütülen kapsamlı Medicare dolandırıcılığı soruşturması kapsamında gündeme gelmiştir. ABD makamlarının açıklamalarına göre olay, sağlık sistemi üzerinden yürütülen ve yaklaşık 3,7 milyar dolarlık bir zarara yol açtığı iddia edilen organize bir dolandırıcılık planını kapsamaktadır.

Soruşturma sürecinde Hilmi’nin, bu planın kilit isimlerinden biri olduğu ve Medicare sistemini hedef alan yapının organizasyonunda rol aldığı öne sürülmüştür. Yetkililer, şüphelinin Mayıs 2025’ten itibaren firari olduğunu ve uzun süredir uluslararası düzeyde arandığını bildirmiştir.

ABD’li güvenlik birimleri, Türkiye’de gerçekleştirilen operasyonla birlikte Hilmi’nin yakalanarak ABD’ye iade edildiğini açıklamıştır. Sürecin, uluslararası iş birliği çerçevesinde FBI ve Türkiye’deki yetkili kurumların koordinasyonuyla yürütüldüğü ifade edilmiştir.

FBI OPERASYONU VE ABD’NİN RESMİ AÇIKLAMALARI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada İbrahim Haldun Hilmi’nin ABD tarihindeki en büyük Medicare dolandırıcılığı dosyalarından biri kapsamında suçlandığını belirtmiştir.

Patel’in açıklamasında şu ifadeler yer almıştır:

"İbrahim Haldun Hilmi, tarihin en büyük Medicare dolandırıcılıklarından biriyle suçlanıyor. Medicare'i dolandırmaya yönelik 3,7 milyar dolarlık büyük bir planı organize ettiği iddia ediliyor. Mayıs 2025'ten bu yana firardaydı ama onu yakaladık"

Açıklamada ayrıca Hilmi’nin Türkiye’de yakalanmasının ardından ABD’ye getirildiği ve Miami’de hakim karşısına çıkarılacağı bilgisi paylaşılmıştır.

TÜRKİYE İLE ORTAK OPERASYON SÜRECİ

ABD makamları, operasyonun uluslararası iş birliği ile gerçekleştirildiğini vurgulamıştır. Süreçte Türkiye’deki güvenlik birimlerinin aktif rol aldığı ve ABD ile koordineli şekilde çalışıldığı belirtilmiştir.

FBI Miami Ofisi ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, şüphelinin yakalanması ve iade edilmesi aşamalarının ortak operasyonla tamamlandığı ifade edilmiştir.

ABD’li yetkililer, bu iş birliğinin uluslararası suçlarla mücadelede kritik bir adım olduğunu vurgulamıştır.

ABD’Lİ YETKİLİLERDEN SERT MESAJLAR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, FBI Direktörü Kash Patel’in açıklamasını alıntılayarak konuya ilişkin değerlendirmede bulunmuştur. Vance, İbrahim Haldun Hilmi’nin adının büyük ölçekli bir Medicare dolandırıcılığı soruşturmasında geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştır:

"Bu dolandırıcı Mayıs 2025'te Türkiye'ye kaçtı ancak ABD'li yetkililer onu Miami'ye geri getirdi. Amerikan halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle adalet önüne çıkacak"

Vance ayrıca şu ifadeyi kullanmıştır:

"Amerikan halkından çalarsanız, dünyanın hiçbir yerinde sizin için güvenli liman olmayacak"