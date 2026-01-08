Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği "Halef: Köklerin Çağrısı", bu akşam ekranlara geliyor. Most Production tarafından hazırlanan dizi, hem güçlü senaryosu hem de yıldız oyuncu kadrosuyla sezonun en çok beklenen yapımları arasında gösteriliyor. İzleyiciler ise Halef 15. bölüm tek parça full HD nereden izlenir merak ediyor.

HALEF OYUNCULARI

Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Ercan Uğur'un yazdığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisi geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Başrollerde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Kadroda ayrıca Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi deneyimli ve genç isimler bulunuyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI UYARLAMA MI?

Dizinin senaryosu tamamen özgün bir hikâyeye dayanıyor. Herhangi bir yapımdan uyarlanmayan Halef: Köklerin Çağrısı, seyirciyi köklere dönüş, geçmişle hesaplaşma ve kaderle yüzleşme üzerine duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

HALEF 15. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLENEBİLİR Mİ?

Halef dizisinin tüm bölümleri NOW platformu üzerinden tek parça ve yüksek görüntü kalitesinde izlenebiliyor. Yayın günlerinde platform üzerinden yeni bölümlere ulaşmak mümkün.

HALEF DİZİSİ KONUSU

Hikâye, İstanbul'da başarılı bir cerrah olarak yaşamını sürdüren Serhat'ın, uzun yıllar sonra doğup büyüdüğü Urfa'ya dönüşüyle başlıyor. Serhat, burada hem ailesinin gizli kalmış sırları hem de geçmişinin gölgeleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Urfa'da kan davaları, gelenekler ve karmaşık ilişkiler arasında sıkışan Serhat; bir tarafta İstanbul'daki eşi Melek, diğer tarafta Urfa'daki dini nikâhlı eşi Yıldız arasında kalıyor. Dizi; modern hayatla geleneksel değerlerin çatışmasını, aile bağları ile bireysel özgürlük arasındaki mücadeleyi güçlü bir dramatik anlatımla ekrana taşıyor.

HALEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serhat'ın Aşır tarafından vurulması, Yelduran Konağı'nda büyük bir yıkıma yol açar. Hamile olan Melek, komada yatan Serhat'ın başından bir an olsun ayrılmazken, Yıldız'a Serhat'ın yüzü dahi gösterilmez; bu, Sultan'ın açık talimatıdır.

Bu karmaşanın ortasında Akif, Serhat'ın yokluğunu fırsat bilerek konağın kontrolünü ele geçirir. Ancak onun niyeti bu geçici hâkimiyeti kalıcı bir güce dönüştürmektir. Bu amaçla hem Melek hem de Yıldız'a yönelik kendi planlarını da devreye sokacaktır.

Diğer yandan, Kordağlı Konağı'nda da işler karışıktır. Ziyan Ağa, Serhat'ı vuran Aşır'ı, Yelduranlar'a karşı koruyabilecek aşiretlerin ve ağaların üstünde, adaletiyle efsaneye dönüşmüş tek kişi olan Babahan'ınyanına gönderir. Aşır'ın kaderi, Babahan'ın vereceği karara bağlıdır; bu karar, iki aile arasındaki çatışmaya yeniden yön verecektir.

HALEF NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Şanlıurfa'da gerçekleştiriliyor. Urfa'nın tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri, aile dramıyla harmanlanarak izleyiciye aktarılıyor. Tanıtım görüntülerindeki atmosfer, dizinin hikâyesine ayrı bir derinlik katıyor.

HALEF KARAKTERLERİ

BAŞ KARAKTERLER

• Serhat (İlhan Şen): İstanbul'da başarılı bir cerrahtır. Doğduğu topraklara döndüğünde hem ailesiyle hem geçmişiyle hesaplaşmak zorunda kalır.

• Melek (Aybüke Pusat): Serhat'ın İstanbul'daki eşidir. Urfa'ya gelişiyle dengeleri değiştirir.

• Yıldız (Biran Damla Yılmaz): Serhat'ın, aileler arasındaki kan davasını bitirmek için dini nikâhla evlendirildiği genç kadındır.

DİĞER ÖNEMLİ KARAKTERLER

• Sultan (Veda Yurtsever): Ailenin güçlü lideridir, Serhat'ın dönüşüyle birlikte dengeleri korumaya çalışır.

• Onur Bilge: Urfa'daki aile çatışmalarında etkin bir karakterdir.

• Sezin Bozacı: Geleneksel değerleri savunan bir kadın figürüdür.

• Mazlum Çimen: Urfa'nın köklü ailelerinden birine bağlı güçlü bir isimdir.

• Benian Dönmez: Aile büyüklerinden biridir, kuşak çatışmalarını yansıtır.

• Hakan Salınmış: Kanaat önderi konumundaki nüfuzlu bir karakterdir.

• Birgül Ulusoy: Geleneksel rollerle kişisel arzuları arasında kalan bir karakterdir.

• Eren Demircan: Aile içindeki çatışmalarda rol oynayan genç bir karakterdir.

Kadroda ayrıca Mert Doğan, Ümit Çırak, Serhat Kurtay, Ozan Çelik, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, İnci Sefa Cingöz ve Ceyda Ceren Edis gibi isimler de yer almaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek, Serhat ile Yıldız'ın giderek yakınlaştığını görmesine rağmen Sultan'la yaptığı anlaşmaya sadık kalarak konaktan ayrılmamaya karar verir. Hem Serhat'ı yeniden kazanmak hem de ailenin hanımağası olabilmek için Sultan'ın verdiği akılcı ama tehlikeli tavsiyelere kulak verir. Ancak Yıldız bu ittifaka karşı boş durmaz; Serhat'ın sevgisini pekiştirmek ve Melek'i tamamen devre dışı bırakmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Diğer yandan Serhat'ın Kordağlılar'dan kan parası olarak aldığı topraklar, Yelduranlar'ı Urfa'nın en geniş araziye sahip ailesi haline getirir. Bu güç, Serhat'ın ağalar meclisinde Ziyan Ağa'nın yerine geçmesi için önemli bir zemin oluşturur. Ancak Serhat'ın düzeni değiştirme çabası ve Yelduranlar'a karşı giderek sertleşen, onur kırıcı tavırları Aşır'ın sabrını taşıracak; Aşır'ın Serhat'a karşı can acıtıcı bir hamle yapmasına neden olacaktır.