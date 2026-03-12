Türk televizyonu ve edebiyat dünyasında farklı kariyer yollarını bir araya getiren isimlerden biri olan Hakan Karahan, hem oyunculuğu hem de yazarlık çalışmalarıyla dikkat çeken bir figürdür. Uzun yıllar iş dünyasında yöneticilik yaptıktan sonra sanat alanına yönelen Karahan, özellikle televizyon dizilerinde canlandırdığı karizmatik karakterlerle geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır. Peki, Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HAKAN KARAHAN KİMDİR?

Hakan Karahan, 1 Ocak 1960 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen İstanbullu olan Karahan, hem iş dünyasında hem de sanat alanında kariyer yapmış çok yönlü bir isimdir. 1.83 metre boyunda ve yaklaşık 80 kilo olduğu bilinen Karahan, Kova burcudur.

Karahan'ın yaşam öyküsü yalnızca televizyon kariyerinden ibaret değildir. Gençlik yıllarından itibaren uluslararası bir eğitim süreci yaşayan Karahan, özellikle yönetim ve işletme alanındaki akademik altyapısı sayesinde iş dünyasında önemli görevler üstlenmiştir.

Lise eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayan Karahan, daha sonra Miami Üniversitesi bünyesinde işletme eğitimi almıştır. Uluslararası eğitim deneyimi, onun kariyerinin ilk dönemlerinde kurumsal dünyada hızlı bir şekilde yükselmesine katkı sağlamıştır.

İş Dünyasından Sanata Uzanan Kariyer Yolculuğu

Sanat hayatına başlamadan önce Karahan, uzun yıllar uluslararası şirketlerde ve büyük holdinglerde yöneticilik yapmıştır.

Kariyerine 1984 yılında Cenevre'de faaliyet gösteren Du Pont de Nemours şirketinde başlayan Karahan, daha sonra Türkiye'ye dönerek Sabancı Holding bünyesinde çeşitli yönetim görevlerinde bulunmuştur.

Kurumsal kariyerinin yoğun olduğu bu dönemde bile edebiyatla bağını koparmayan Karahan'ın yaklaşık 70'e yakın makale yazdığı bilinmektedir. Bu yazılar, onun ilerleyen yıllarda gelişecek olan yazarlık kariyerinin temelini oluşturmuştur.

Oyunculuk Kariyerinin Başlangıcı

2000'li yılların ortalarından itibaren televizyon dünyasına adım atan Karahan, kısa sürede dikkat çeken oyunculardan biri haline gelmiştir. Güçlü duruşu ve karizmatik oyunculuğu sayesinde özellikle sert ve etkileyici karakterlerin aranan isimlerinden biri olmuştur.

Rol aldığı diziler arasında şu yapımlar öne çıkmaktadır:

Yasak Elma – Nadir

Kadın – Nezir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Özer

Sağır Oda – Oğuz

Bu projelerde canlandırdığı karakterler sayesinde Karahan, Türk televizyonunda güçlü ve karizmatik rollerle özdeşleşen oyunculardan biri haline gelmiştir.

Yazarlık Kariyeri ve Eserleri

Hakan Karahan yalnızca oyuncu değil, aynı zamanda üretken bir yazardır. Yazarlık kariyerine şiirle başlayan Karahan, daha sonra gerilim ve aksiyon türünde romanlar kaleme almıştır.

Öne çıkan romanları:

Sürüden Ayrı

Azrail

Kıyamet Haritası

Abluka

Lütfen Beni Öldür

Şiir kitapları:

Kafamdaki Ses

İntizar

Bunun yanı sıra Karahan, savunma sanatı olan aikido ile de ilgilenmektedir. Bu alandaki deneyimlerini "Yeni Başlayanlar İçin Aikido" adlı bir kitapta toplamıştır.

HAKAN KARAHAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Hakan Karahan'ın özel hayatı da zaman zaman kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alır. Karahan uzun yıllardır ünlü sanatçı Candan Erçetin ile birliktedir. Ancak çift resmî olarak evli değildir.

Karahan daha önce Gamze Duruman ile evlilik yapmıştır. Bu evlilikten Kaan Karahan adında bir oğlu bulunmaktadır. Kaan Karahan'ın müzikle ilgilendiği ve sanat dünyasına yakın bir kariyer sürdürdüğü bilinmektedir.

HAKAN KARAHAN KAÇ YAŞINDA?

Hakan Karahan, 1 Ocak 1960 doğumludur. Bu bilgiye göre Karahan, 2026 yılı itibarıyla 66 yaşındadır.

HAKAN KARAHAN NERELİ?

Hakan Karahan, İstanbul doğumludur ve aslen İstanbulludur. Eğitim hayatının önemli bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirmiş olsa da kökeni İstanbul'a dayanmaktadır.