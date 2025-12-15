Ünlü şarkıcı Güllü (Gül Tut)'un Yalova'da düşerek hayatını kaybettiği olayda soruşturma giderek cinayet boyutuna taşınıyor. Peki, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem mi camdan itti? Güllü'nün kızı tutuklandı mı? Sultan Nur Ulu cinayeti itiraf etti mi? Detaylar haberimizde...

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER Mİ CAMDAN İTTİ?

Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü (Gül Tut) olayında yeni bir dönemeç yaşanıyor. Başlangıçta "şüpheli ölüm" olarak yürütülen soruşturma, savcılık ve polis teknik/veri takibi sonrası "kasten öldürme" suçlamasına dönüştü. Bu kapsamda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, dün nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanma kararına bağlandı.

Savcılık iddiasına göre olay günü evde olan Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, teknik takip sırasında yurtdışına kaçma hazırlığında oldukları için polis ekiplerince önce İstanbul'da gözaltına alındı, ardından Yalova'ya sevk edildi.

SALDIRI İDDİASI VE İTME SENARYOSU

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayın ilk aşamada "kaza" değerlendirilmesine rağmen bilirkişi raporlarının da dosyaya girmesiyle ölümün normal düşme ile açıklanamayacağı; dışarıdan müdahalenin kuvvetli bir olasılık olduğu kaydedildi.

Savcılık ve polis kaynaklı iddialara göre:

Güllü'nün evde bulunduğu sırada yüzü cama dönük pozisyonda durduğu,

Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesine göre, Güllü'yü dizlerinin hemen yukarısından sarılarak ittiği,

Bu itiş sonucunda Güllü'nün dengesi bozulup pencereden aşağı düştüğü öne sürüldü.

Bu anlatım, soruşturma dosyasına giren ifadelerde itiraf niteliğinde yer alıyor. Ancak Tuğyan Ülkem Gülter'in suçlamaları reddettiği, itme eylemini kabul etmediği de basına yansıdı.

SULTAN NUR ULU CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Mİ?

Olay gecesi evde bulunan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki ifadesi soruşturmanın yönünü değiştirdi. Polis ve savcılık kaynaklarına göre Ulu:

Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü ittiğini söyledi,

Bu beyan, soruşturma savcılığınca "etkin pişmanlık ve delil oluşturma" bağlamında değerlendirildi.

Ayrıca dosyada yer alan başka ifadelerde de aynı olay anlatılıyor:

"Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzü cama dönük haldeydi. Tuğyan dizlerinin az yukarısından sarılarak Gül Anne'yi itti… Ben şok oldum…" gibi detaylı açıklamalar yer aldı.

ULU'NUN DURUMU VE ADLİ KONTROL

Soruşturma savcılığının talebiyle Sultan Nur Ulu için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Mahkeme sürecinde Ulu'nun yasal statüsü "serbest bırakılma" yönünde oldu, ancak adli denetim altında tutuluyor.

Soruşturma sürecinde Ulu'nun ifadeleriyle ilgili olarak resmi makamlar dosyada gizlilik kararı uyguluyor, bu nedenle bazı detaylar kamuya açıklanmadan tutuluyor. Ancak basında yer alan haberler, ifadenin içerdiği "ittirme" iddiasının soruşturmayı cinayet boyutuna taşıdığı yönünde.