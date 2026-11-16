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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenleme TBMM gündemine geldi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifiyle, 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının silinmesi öngörülüyor. Peki, GSS borçları silinecek mi, kimlerin borçları silinecek? GSS borçları en son ne zaman silindi? Detaylar haberimizde.

GSS BORÇLARI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

GSS prim borçlarının silinmesini öngören yeni düzenleme henüz yasalaşmadı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi, 12 Kasım 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifte Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici hükümler eklenmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması ve kanunun Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Bu nedenle şu aşamada 2017 öncesine ait GSS prim borçlarının silindiğini söylemek mümkün değil.

GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçları silinecek. Düzenleme, yalnızca ana prim borçlarını değil, bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakları da kapsıyor.

KİMLERİN GSS BORÇLARI SİLİNECEK?

1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borcu bulunanlar,

Belirtilen döneme ait GSS prim borçlarına gecikme cezası işleyenler,

Eski dönem GSS prim borçları nedeniyle gecikme zammı borcu bulunanlar.

Düzenlemenin kapsamı 1 Ocak 2017 öncesindeki ödenmemiş borçlarla sınırlı tutuluyor. Dolayısıyla 2017 ve sonrasına ait GSS prim borçlarının da silinmesini sağlayacak genel bir hüküm teklif kapsamında yer almıyor.

Öte yandan kanun teklifinin yayımlandığı tarihe kadar ilgili dönemler için ödenmiş primlerin iade edilmesi veya başka borçlara mahsup edilmesi de öngörülmüyor.

2017 SONRASI GSS BORÇLARI DA SİLİNECEK Mİ?

Yeni kanun teklifinde 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçları esas alınıyor. Bu nedenle 2017 ve sonraki yıllara ait borçlar düzenlemenin kapsamına girmiyor.

Örneğin 2016 yılında oluşmuş ve henüz ödenmemiş GSS prim borcu, teklifin yasalaşması halinde silinmesi öngörülen borçlar arasında yer alacak. Buna karşılık 2017, 2018 veya 2020 yıllarına ait prim borçları için aynı düzenlemeden yararlanılması mümkün olmayacak.

Burada belirleyici olan, borcun hangi döneme ait olduğu ve henüz tahsil edilmemiş bulunması.

GSS BORÇLARI EN SON NE ZAMAN SİLİNDİ?

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına yönelik son düzenleme, 25 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. 33118 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7571 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na Geçici 111'inci madde eklendi.

Bu düzenlemeyle 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş GSS prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçildi.

Ancak söz konusu düzenleme bütün GSS borçlarını kapsamıyordu. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra tahakkuk eden prim borçlarının tahsiline devam edildi. Ayrıca düzenlemenin yayımlandığı tarihe kadar ödenmiş primlerin iadesi veya başka borçlara mahsubu yapılmadı.

GSS BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan vatandaşlar, mevcut borç durumlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.

GSS borç sorgulaması için şu adımlar izlenebiliyor:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılır.

Arama bölümüne "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" yazılır.

SGK hizmeti açılarak kişinin GSS tescil bilgileri ve borç durumu görüntülenir.

Borcun hangi döneme ait olduğu ve prim tutarı kontrol edilir.

Yeni kanun teklifinin yasalaşması halinde kapsam dahilindeki borçların tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor. Bu nedenle GSS borcu bulunan vatandaşların borç dönemlerini kontrol etmesi ve düzenlemenin yürürlük durumunu takip etmesi önem taşıyor.