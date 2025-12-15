Haberler

Google'a 67 yazınca neden sallanıyor? '6-7' akımı nedir, ne anlama geliyor?

Güncelleme:
İnternet kullanıcıları son günlerde Google 67 yazınca neden sallanıyor? sorusunu merak ediyor. ABD merkezli teknoloji devi Google, kullanıcılarını şaşırtmaya devam eden sürpriz özellikleriyle tanınıyor ve bu kez popüler bir viral akım olan "6-7" akımına gönderme yaptı. Peki, Google 67 yazınca neden sallanıyor? '6-7' akımı nedir, ne anlama geliyor? Detaylar...

Son dönemin internet trendleri arasında en dikkat çeken sürprizlerden biri, Google 67 yazınca neden sallanıyor sorusuyla gündeme geldi. ABD merkezli teknoloji devi Google, kullanıcı deneyimini eğlenceli hâle getiren küçük sürprizler (easter egg) eklemeye devam ediyor. Bu kez, sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve özellikle Z kuşağı ile Alfa kuşağı arasında popülerleşen "6-7" akımına gönderme yaptı. Peki, Google 67 yazınca neden sallanıyor? '6-7' akımı nedir, ne anlama geliyor? '6-7' akımına dair detaylar haberimizde!

GOOGLE 67 YAZINCA NEDEN SALLANIYOR?

İlk bakışta tarayıcı kaynaklı bir hata gibi görünen bu hareket, aslında teknoloji devi Google tarafından bilinçli olarak eklenmiş bir easter egg yani sürpriz özelliktir.

Bu tür sürprizler, Google'ın internet kültürüne olan ilgisini ve viral akımları takip etme yaklaşımını yansıtıyor. Daha önce "Do a barrel roll" ile kullanıcıların ekranını döndüren Google, bu kez popüler bir müzik ve sosyal medya akımı olan "6-7" meme'ini kullanıcı deneyimine taşıdı. Peki, bu yeni özellik ve akımın arkasındaki hikaye nedir?

'6-7' AKIMI NEDİR?

'6-7' akımı, ABD'li rapçi Skrilla'nın "Doot Doot (6 7)" isimli şarkısından doğan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir internet trendidir. Şarkının sözlerinde geçen "6-7" ifadesi sırasında yapılan yukarı-aşağı el hareketi, TikTok ve Instagram Reels gibi platformlarda hızla yayıldı.

Bu akım, özellikle genç nesiller olan Z kuşağı ve Alfa kuşağı arasında yaygınlaştı. Basketbolcu LaMelo Ball'un videolarında da yer alan el hareketi, sosyal medya kullanıcıları tarafından tekrar tekrar paylaşıldı ve kısa sürede viral bir fenomene dönüştü.

Dictionary.com, 2025 yılında bu fenomeni tanımlayan "67" ifadesini yılın kelimesi olarak seçerek akımın kültürel etkisini tescilledi.

'6-7' AKIMININ VİRAL ÖZELLİKLERİ

Müzik ile görselliğin birleşimi: Şarkının ritmiyle el hareketinin senkronize olması, akımın kolayca taklit edilebilmesini sağladı.

Sosyal medya yayılımı: TikTok ve Instagram platformlarında milyonlarca paylaşım ve remix videosu oluşturuldu.

Genç nesillerin benimsemesi: Trend, özellikle hızlı tüketim kültürüne sahip genç kullanıcılar arasında kısa sürede popüler oldu.

'6-7' NE ANLAMA GELİYOR?

Basit bir sayı gibi görünen "6-7", aslında bir kültürel ifade ve sosyal medya hareketini temsil ediyor. Rap şarkısındaki sözlerdeki "six-seven" ifadesi, ellerin yukarı-aşağı hareket ettirilmesini tetikleyen bir işaret haline geldi.

Bu sayı artık yalnızca bir matematiksel değer değil; gençler arasında bir meme, dans hareketi ve sosyal medya kültürü sembolü olarak kabul ediliyor. Özellikle TikTok videolarında ve viral sosyal medya içeriklerinde "6-7" ifadesi, ritimle senkronize edilen hareketlerle birlikte paylaşılıyor.

GOOGLE'IN 67 EASTER EGG'İ NASIL ÇALIŞIYOR?

Google mühendisleri, bu viral akımı arama motoruna taşıyarak kullanıcı deneyimine eğlenceli bir dokunuş ekledi. Arama kutusuna "67" veya "6-7" yazıldığında:

Ekran, şarkıdaki el hareketini simgeleyen şekilde yukarı-aşağı sallanıyor.

Hareket, kısa süreliğine kullanıcıyı şaşırtıyor ve akımı dijital ortamda deneyimlemelerini sağlıyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
500

