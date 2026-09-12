Gönül Dağı Ali kim, Gönül Dağı Ali gerçekte kim, dizide kimin yerine oynuyor, Yağız Kılınç kimdir?

Gönül Dağı’nda Ali karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu ve Ali’nin dizide hangi karakterin yerine geçtiği merak ediliyor. Yeni sezonla birlikte Taner’in oğlu olarak hikâyeye dahil olan Ali, Gedelli’de yaşanan değişimlerin merkezindeki genç karakterlerden biri olarak dikkat çekiyor.

YAĞIZ KILINÇ KİMDİR?

Gönül Dağı'nın yeni sezonuyla birlikte diziye dahil olan genç oyuncular da izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer aldı. Bu isimlerden biri olan Yağız Kılınç, dizide Taner'in oğlu Ali karakterini canlandırıyor. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Kılınç, daha önce yer aldığı projelerle de ekran deneyimi kazandı.

16 Temmuz 2007 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yağız Kılınç, oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda başladı. Özellikle Tozkoparan serisinde canlandırdığı Sinan Karayaman karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan oyuncu, 2026 yılında Gönül Dağı kadrosuna katılarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

YAĞIZ KILINÇ KAÇ YAŞINDA?

Yağız Kılınç, 16 Temmuz 2007 doğumlu ve 2026 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. İstanbul'da doğan oyuncu, kariyerine çocuk yaşlarda başladığı için genç yaşına rağmen birçok dizi ve sinema projesinde rol aldı.

Kılınç'ın kamera karşısındaki deneyimi, çocuk oyuncu olarak yer aldığı yapımlarla başladı. Yıllar içerisinde farklı karakterleri canlandıran oyuncu, özellikle genç izleyicilerin yakından takip ettiği projelerdeki performansıyla dikkat çekti.

YAĞIZ KILINÇ ASLEN NERELİ?

Yağız Kılınç'ın 16 Temmuz 2007 tarihinde İstanbul'da doğduğu biliniyor. Oyuncunun doğum yeri konusunda İstanbul bilgisi öne çıkarken, ailesinin memleketiyle ilgili kamuoyuna yansımış net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle Yağız Kılınç'ın aslen nereli olduğu konusunda kesin olmayan bilgileri doğru kabul etmemek gerekiyor. Oyuncunun doğum yeri İstanbul olarak biliniyor.

YAĞIZ KILINÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuk kariyerine erken yaşta başlayan Yağız Kılınç, bugüne kadar birçok televizyon projesinde kamera karşısına geçti. Genç oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında Aşkın Kanunu, Ufak Tefek Cinayetler, Klavye Delikanlıları, Tozkoparan, Tozkoparan İskender ve Kod Adı Kırlangıç bulunuyor.

Kılınç'ın kariyerinde özellikle Tozkoparan serisi önemli bir yere sahip. Dizide Sinan Karayaman karakterine hayat veren oyuncu, bu rolle çocuk ve genç izleyiciler tarafından yakından tanındı.

YAĞIZ KILINÇ'IN İLK FİLMİ HANGİSİ?

Yağız Kılınç'ın oyunculuk kariyerindeki ilk sinema projelerinden biri 2015 yapımı Yaktın Beni oldu. Çocuk yaşta sinema ve televizyon dünyasına adım atan oyuncu, ilerleyen yıllarda farklı projelerde görev alarak oyunculuk deneyimini artırdı.

Televizyon yapımlarındaki rollerinin yanı sıra sinema projesinde de yer alan Kılınç, çocuk oyunculuktan genç oyunculuğa geçiş sürecinde kariyerini farklı yapımlarla geliştirdi.