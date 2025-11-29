Haberler

Gönül Dağı 196. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 196. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gönül Dağı'nın 196. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümüne dair ilk görüntüleri görmek isteyenler, fragmanın erişime açılıp açılmadığını ve nereden izlenebileceğini araştırıyor. TRT 1'in ilgiyle takip edilen yapımı, her hafta olduğu gibi bu bölümde de izleyicilerde büyük heyecan oluşturuyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Dizide gelecek bölümde yaşanacak gelişmeler merak uyandırırken, fragman kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşılmaya başlandı. Peki Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, fragman hangi kanalda izlenebilir?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amcaoğulları, İcat Akademisi'nin kapanmasının sorumlusu olarak Leyla'yı suçlamalarının yanlış olduğunu anlayınca büyük bir vicdan azabı duyar. Bu durumun ardından akademinin kapanışının ardındaki asıl sebepleri bulmak için harekete geçerler. Ancak akademiyi yeniden açmanın mümkün olup olmayacağı belirsizliğini korur. Selma ve Cemile, akademi yeniden faaliyete geçse bile öğrenci bulma konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini dile getirir. Taner ise Gelincik'in fikrinden etkilenerek bir icat yarışması düzenlemeye karar verir. Yarışmanın nasıl sonuçlanacağı şimdiden merak edilmektedir.

Gönül Dağı 196. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu gelişmeler yaşanırken Leyla, mahallesinden taşınmayı kafasına koyar ve Rıfat bu karardan dolayı büyük bir suçluluk duyar. Leyla'nın Rıfat'ı affedip affetmeyeceği ise merak konusudur. Öte yandan Esra, Çetin'in son zamanlarda kendisinden uzak durduğunu fark eder. Çetin duygularını bastırmaya çalışırken Esra bu değişimin nedenini anlamaya çalışır. Taylan'ın devam eden boşanma davası da gündemdeki yerini korurken, sürecin nasıl ilerleyeceği izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bozkırın sararmış tarlalarında geçen Anadolu masalı, efsanelerle harmanlanan dokunaklı hikâyesiyle sürüyor.

Gönül Dağı 196. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı'nın 196. bölüm fragmanı şu an için yayınlanmış değil.

Gönül Dağı 196. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU

Gönül Dağı, bozkırın ortasında yaşayan üç kuzenin küçük bir kasabada büyük hedeflere doğru yol alışını anlatıyor. Taner ve kuzenleri, karşılarına çıkan tüm zorluklara rağmen icatlarıyla hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışırken, aynı zamanda dostluk, aşk ve aile bağlarının da sınandığı bir hayat mücadelesi veriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Icardi'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Icardi harekete geçti! Bu sözler Fenerbahçelileri kızdıracak
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Trump, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı

Savaş adım adım geliyor! Trump, o bölgede uçmayı tamamen yasakladı
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor

Aynı takımda buluşuyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.