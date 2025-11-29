Gönül Dağı 196. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Dizide gelecek bölümde yaşanacak gelişmeler merak uyandırırken, fragman kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşılmaya başlandı. Peki Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, fragman hangi kanalda izlenebilir?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amcaoğulları, İcat Akademisi'nin kapanmasının sorumlusu olarak Leyla'yı suçlamalarının yanlış olduğunu anlayınca büyük bir vicdan azabı duyar. Bu durumun ardından akademinin kapanışının ardındaki asıl sebepleri bulmak için harekete geçerler. Ancak akademiyi yeniden açmanın mümkün olup olmayacağı belirsizliğini korur. Selma ve Cemile, akademi yeniden faaliyete geçse bile öğrenci bulma konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini dile getirir. Taner ise Gelincik'in fikrinden etkilenerek bir icat yarışması düzenlemeye karar verir. Yarışmanın nasıl sonuçlanacağı şimdiden merak edilmektedir.

Bu gelişmeler yaşanırken Leyla, mahallesinden taşınmayı kafasına koyar ve Rıfat bu karardan dolayı büyük bir suçluluk duyar. Leyla'nın Rıfat'ı affedip affetmeyeceği ise merak konusudur. Öte yandan Esra, Çetin'in son zamanlarda kendisinden uzak durduğunu fark eder. Çetin duygularını bastırmaya çalışırken Esra bu değişimin nedenini anlamaya çalışır. Taylan'ın devam eden boşanma davası da gündemdeki yerini korurken, sürecin nasıl ilerleyeceği izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bozkırın sararmış tarlalarında geçen Anadolu masalı, efsanelerle harmanlanan dokunaklı hikâyesiyle sürüyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı'nın 196. bölüm fragmanı şu an için yayınlanmış değil.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU

Gönül Dağı, bozkırın ortasında yaşayan üç kuzenin küçük bir kasabada büyük hedeflere doğru yol alışını anlatıyor. Taner ve kuzenleri, karşılarına çıkan tüm zorluklara rağmen icatlarıyla hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışırken, aynı zamanda dostluk, aşk ve aile bağlarının da sınandığı bir hayat mücadelesi veriyor.