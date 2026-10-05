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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy hayatını kaybetti. “Altın Çocuk” lakabıyla hafızalarda yer edinen Arsoy’un vefatının ardından ölüm nedeni ve hastalığı olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Göksel Arsoy kaç yaşında öldü? Göksel Arsoy'un neden öldü, hastalığı nedir? Detaylar haberimizde.

GÖKSEL ARSOY KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’da “Altın Çocuk” lakabıyla tanınan usta oyuncunun vefatı, uzun yıllar boyunca beyazperdede iz bırakan sanatçının sevenlerini ve sinema dünyasını yasa boğdu.

GÖKSEL ARSOY'UN NEDEN ÖLDÜ?

Göksel Arsoy’un 90 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Ancak vefat haberinin yayımlandığı ilk saatlerde sanatçının ölüm nedenine ilişkin ailesi veya yetkili makamlar tarafından doğrulanmış ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Göksel Arsoy’un neden hayatını kaybettiği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Ölüm nedenine ilişkin resmi veya ailesi tarafından yapılacak açıklamalar, konuya ilişkin belirsizliği ortadan kaldıracak.

Arsoy’un vefatından önceki dönemiyle ilgili verilen bilgilerde ise sanatçının 90. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladığı biliniyor. Mart ayında gerçekleştirilen kutlamada eşi Soley Arsoy, çocukları Aşkım ve Gökhan Arsoy ile diğer aile üyeleri usta sanatçıyla bir araya gelmişti.

Dolayısıyla mevcut bilgiler doğrultusunda Göksel Arsoy’un ölüm nedenine ilişkin herhangi bir hastalık veya sağlık sorununun kesin ölüm sebebi olarak gösterilmesi mümkün değil.

GÖKSEL ARSOY'UN HASTALIĞI NEDİR?

Göksel Arsoy’un vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri de sanatçının herhangi bir hastalığının bulunup bulunmadığı oldu. Ancak verilen bilgilerde Arsoy’un ölümüne neden olduğu doğrulanmış belirli bir hastalık açıklanmıyor.

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Göksel Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitim gördüğü dönemde Yeşilköy Havalimanı’nda çalışmaya başladı. Yapımcı Fuat Rutkay’ın yönlendirmesiyle sinemaya adım atan Arsoy, Sırrı Gültekin’in yönettiği Kara Günlerim / Yaşayan Ölüler filmiyle 1957 yılında beyazperdede yer aldı.

Ardından Kelepçe ve Samanyolu gibi yapımlarda rol alan Arsoy, özellikle Belgin Doruk ile kamera karşısına geçtiği filmlerle kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. İstanbul Film Festivali’nin sanatçı biyografisinde de Samanyolu ile yıldızının parladığı ve Arsoy ile Doruk’un filmlerinin dönemin yıldız sisteminde önemli bir yere sahip olduğu aktarılıyor.

Arsoy, romantik melodramlardan macera filmlerine kadar farklı türlerde yapımlarda rol aldı. Oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık da yapan sanatçı, havacılığa duyduğu ilgiyi sinema çalışmalarına da taşıdı.

“ALTIN ÇOCUK” LAKABIYLA TANINDI

Göksel Arsoy, Yeşilçam kariyeri boyunca “Altın Çocuk” lakabıyla anıldı. Bu unvan, özellikle 1960’lı yıllardaki popülerliğiyle birlikte sanatçının adıyla özdeşleşti.

Belgin Doruk ile başrolünü paylaştığı yapımlar büyük ilgi görürken ikili, Yeşilçam’ın sevilen yıldız çiftlerinden biri olarak öne çıktı. Arsoy, oyunculuk çalışmalarının yanı sıra yapımcı kimliğiyle de sinema sektöründe yer aldı.

ŞAFAK BEKÇİLERİ KARİYERİNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP OLDU

Göksel Arsoy’un kariyerindeki dikkat çekici yapımlardan biri Şafak Bekçileri oldu. Halit Refiğ’in yönettiği 1963 yapımında başrol oynayan Arsoy, filmin gerçekleştirilmesinde de önemli rol üstlendi.

Havacılığa duyduğu özel ilgi nedeniyle film, Arsoy’un kariyerinde ayrı bir yere sahipti. İstanbul Film Festivali’nin sanatçı biyografisine göre Arsoy, çekimler sırasında ses duvarını da aştı.

Arsoy’un kariyeri bu dönemde Türkiye dışına da uzandı. 1962 yılında Halit Refiğ imzalı Şehirdeki Yabancı ile Moskova Film Festivali’nde Şeref Diploması kazandı.

“İLK TÜRK JAMES BOND” OLARAK ANILDI

Göksel Arsoy, 1960’lı yıllarda macera filmlerindeki rolleriyle de dikkat çekti. “Altın Çocuk” karakterinin merkezde olduğu yapımlar, sanatçının aksiyon ve casusluk sinemasındaki yerini güçlendirdi.

Altın Çocuk ve Altın Çocuk Beyrut’ta gibi filmler, Arsoy’un sinemadaki imajının önemli parçaları arasında yer aldı. Sanatçı, dönemin basınında ve sinema çevrelerinde “ilk Türk James Bond” benzetmesiyle anıldı. İstanbul Film Festivali de Arsoy’un 1960’larda “ilk Türk James Bond” olarak tanımlanan Altın Çocuk serisinin yapımcılığını ve başrolünü üstlendiğini belirtiyor.

GÖKSEL ARSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Göksel Arsoy’un filmografisi kariyerinin farklı dönemlerine yayılan çok sayıda yapımdan oluşuyor. Sanatçı, sinemaya başladığı ilk yıllarda Kara Günlerim, Kelepçe, Samanyolu ve Ömrüm Böyle Geçti gibi filmlerde rol aldı.

1960’lı yıllarda ise Taş Bebek, Şehirdeki Yabancı, Gümüş Gerdanlık, Küçük Beyefendi, Kiralık Koca, Bulunmaz Uşak, Şafak Bekçileri, Kezban, Altın Çocuk, Altın Çocuk Beyrut’ta ve Sürtük gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Sanatçı, sinemadan bir süre uzak kaldıktan sonra 2000’li yıllarda yeniden kamera karşısına çıktı. Son olarak Unutulmayanlar filminde rol aldı. İstanbul Film Festivali arşivinde de Arsoy’un 2006 tarihli Unutulmayanlar ile kamera önündeki son çalışmalarından birini gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Göksel Arsoy’un 90 yaşında hayatını kaybetmesiyle Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakabıyla tanınan önemli isimlerinden biri daha sinema tarihindeki yerini bırakarak hayata veda etti. Sanatçının ölüm nedeni ve hastalığı konusunda ise verilen bilgiler dışında kesin bir açıklama bulunmuyor.