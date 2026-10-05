Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi

Sosyal medyada bir kadının yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Düğününe yalnızca 3 gün kala seçtiği 22 bin liralık gelin ayakkabısı nedeniyle nişanlısı tarafından terk edildiğini belirten genç kadın, kendisine gelen ayrılık mesajını kamuoyuyla paylaştı.

"BEN SENİNLE NASIL EV GEÇİNDİRECEĞİM?"

Genç kadının paylaştığı mesajlaşma ekranında, nişanlısının tepkisi ve ayrılık kararı şu sözlerle yer aldı: "Orada 4 bin liralık da topuklu ayakkabı vardı ama sen gittin sırf adı gelin ayakkabısı diye 22 bin liralık ayakkabıyı seçtin aldın. Sen şaka mısın kızım? Ben seninle nasıl ev geçindireceğim? Bir kere gelin olacağım deyip elde avuçta bir şey bırakmadın. Bu iş burada biter hadi eyvallah. Kendine iyi bak. Nişanda taktığımız ziynetleri de geri gönder. Ayakkabı senin olsun."

"BANA BU KADARINI ÇOK GÖRMEMELİYDİ"

Ağladığı anlara ait bir fotoğrafla birlikte nişanlısının mesajını ifşa eden genç kadın, "Sert bir kararla düğüne 3 gün kala bu mesajla terk edildim, bana bu kadarını çok görmemeliydi" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada viral olan paylaşım kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı erkek tarafının son andaki tepkisini ve ayrılık biçimini haklı bulurken, diğer bir kısım ise düğüne 3 gün kala bir ayakkabı yüzünden ilişkinin bitirilmesinin ağır bir karar olduğunu savundu.

Kaynak: Haberler.com